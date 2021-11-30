Жители Бурятии ведут борьбу за свет на улицах

Он появляется благодаря проекту «Народный бюджет», но жителям cела Усть-Брянь пришлось идти в прокуратуру



В Улан-Удэ в микрорайоне Матросова новые уличные фонари появились на улицах Земнухова, Любови Шевцовой, Парижской коммуны, Громовой, сообщили в администрации столицы Бурятии. Здесь сотрудники муниципального «Горсвета» установили семь новых электроопор, 34 светодиодных светильников мощностью 40Вт, смонтировали самонесущий изолированный провод протяженностью 1050 м. Второй этап работ запланирован на 2022 год.



Новое освещение обеспечивает безопасность передвижения пешеходов и транспорта. До ремонта здесь полностью отсутствовало наружное освещение. Между тем, на одном из освещенных теперь участков находится управление по вопросам миграции г. Улан-Удэ и конечная маршрута № 4.



Напомним, в сентябре этого года жителями города в рамках проекта «Народный бюджет» на голосование было выдвинуто 105 мероприятий. По итогам голосования определены 30 мероприятий победителей. На каждый объект за счет местного бюджета направлено по одному миллиону рублей.



А вот жители нескольких улиц cела Усть-Брянь Заиграевского района дождались света после вмешательства судебного пристава. Отсутствие освещения в селе долгое время волновало местных жителей. За решением проблемы они обратились в прокуратуру, по иску которой суд обязал поселковую администрацию обеспечить надлежащее уличное освещение в соответствии с требованиями действующего законодательства.



Контроль за исполнением судебного решения осуществлял сотрудник районного отделения судебных приставов управления ФССП России по Бурятии, который добился исполнения законного требования, взыскав с администрации 50 тысяч исполнительского сбора, сообщила пресс-служба управления.

После применения принудительной меры, администрация поселка заключила договор с компанией, осуществляющей передачу и распределение электрической энергии, тем самым исполнив решение суда в полном объеме. Теперь граждане могут безопасно передвигаться по улицам Зелёная, первомайская, Сосновая, Дорожная и Молодежная в тёмное время суток.



На основании акта совершения исполнительных действий, а также проверки качества на предмет соответствия работ требованиям строительных норм и правил, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.



Фото: ulan-ude-info.ru



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