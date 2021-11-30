Бурятские модельеры успешно выступили в Москве

Игорь Сарапулов и Светлана Банзарова показали коллекции на конкурсе высокой моды «Этно-Эрато»



Коллекции бурятских дизайнеров одежды привлекали внимание жюри конкурса высокой моды «Этно-Эрато», который прошел в столице России, сообщили в минкультуры Бурятии.



Дизайнер-конструктор Колледжа искусств им. П.И. Чайковского, модельер-дизайнер одежды, руководитель творческой студии «Fashion room» Игорь Сарапулов был награжден дипломом руководителя московского департамента В.И. Сучкова «За бережное сохранение народных традиций» за блестящую коллекцию «Дыхание степи». А коллекция «Алтан Луу-Золотой дракон» самобытного дизайнера Светланы Банзаровой и театра моды «Вдохновение» из села Кудара Сомон Кяхтинского района заняла второе место в номинации «Восточный костюм».



Евразийский конкурс высокой моды национального костюма «Этно-Эрато» проводится при поддержке Ассамблеи народов Евразии. В этом году он стал юбилейным.



Особенности «Этно-Эрато» - это привлечение молодых художников-модельеров, дизайнеров, студентов, членов национально-культурных автономий, общественных объединений, студенческих сообществ, землячеств.



В ХХ Евразийском конкурсе высокой моды национального костюма «Этно Эрато» участвовали художники-модельеры из России, Грузии, Казахстана и других стран. В восьми номинациях было представлено около 100 коллекций костюмов, сочетающих современные тенденции и национальный колорит.



Фото: minkultrb.ru





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