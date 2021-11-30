В Улан-Удэ сократят число «бесхозных» земель

Новые правила благоустройства позволят закрепить все территории по ответственным лицам

Новые правила благоустройства Улан-Удэ, которые вступят в силу с 1 января 2023 года, исключат наличие «свободных» участков, прилегающих к земельным участкам предприятий, организаций и т. д. Это позволит закрепить все территории по ответственным лицам, сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.К 2023 году границы всех прилегающих территорий общего пользования г. Улан-Удэ должны отображаться на кадастровом плане в форме электронного документа. Речь идет о территориях, прилегающих к зданиям, строениям, сооружениям, земельным участкам.Для определения минимальных и максимальных площадей таких территорий были внесены изменения в правила благоустройства Улан-Удэ.– На их основании Центр информационных технологий Бурятии в рамках муниципального контракта разработал автоматизированную информационную систему «Схема границ прилегающих территорий г. Улан-Удэ». В настоящее время идет «отрисовка» прилегающих границ, – сообщил Юрий Садовский, начальник Управления административного контроля.Сейчас определено 30 % границ прилегающих территорий. С августа 2020 в автоматизированной информационной системе «отрисовано» 17 295 прилегающих территорий. В работе еще 59 972 объектов.Отметим, по новым правилам границы прилегающих территорий будут определяться из общей площади объекта недвижимости.Сейчас такие границы определяются на расстоянии 10 метров от границ земельного участка по периметру участка. В случае если под здание строение, сооружение земельный участок не сформирован – граница прилегающей территории определяется на расстоянии 30 метров непосредственно от здания, строения, сооружения.При таких правилах часто остаются участки «свободной» земли, которые не дотягивают до границ проезжей части автомобильной дороги или пешеходного тротуара. Чтобы не оставалось таких бесхозных участков, необходимо определить ответственных за них.Напомним, правила благоустройства обязательны для исполнения юридическими, физическими и индивидуальными предпринимателями. Они обязаны осуществлять содержание прилегающих территорий.По правилам, минимальный перечень работ по содержанию прилегающих территорий включает в себя – содержание зеленых насаждений, кошение газонов и травянистой растительности, содержание и восстановление покрытия дорожек, пешеходных коммуникаций, проездов дорожного полотна автомобильных дорог, содержание инженерных сетей коммуникации, люков, тепловых камер, коллекторов, ливневой канализации, очистка от мусора отходов снега, скопления дождевых и талых вод и т. д.Напомним, на 24 сессии Улан-Удэнского горсовета депутаты приняли поправки, касающиеся благоустройства города. В частности, помимо уборки организации обязаны в случае повреждения состояния территории провести благоустройство. Было введено понятие – восстановление благоустройства. Это комплекс работ по восстановлению состояния территории, газонов, покрытия дорог, зеленых насаждений и т. д.Фото: пресс-служба администрации Улан-Удэ, "Номер один"