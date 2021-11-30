В Бурятии нашли опасной дорогу к школе села Поселье

Дорога остается в ненормативном состоянии после ремонта ценой почти 7 млн рублей



В Бурятии активисты Народного фронта рекомендовали чиновникам учесть замечания общественников при приемке дороги вблизи школы в селе Поселье, ближайшем пригороде Улан-Удэ. Здесь строители ухитрились оставить дорогу с ценой контракта в 6,8 млн рублей в ненормативном состоянии, сообщили в республиканском исполкоме ОНФ.



В ходе итогового мониторинга «Дорога в школу»-2021 активисты ОНФ в Бурятии выявили проблему у школы в селе Поселье Иволгинского района, в которой обучаются 2055 учащихся. Летом на этом участке производился ремонт, который по срокам должен был завершиться до 31 октября 2021 года. Однако по состоянию на конец ноября ремонт был произведен с нарушениями и объект не сдан в срок.



Дорожное полотно уложено неаккуратно, видна неоднородность, плохо выполнены искусственные дорожные неровности, на входе в ворота в школу высокие плиты препятствуют проходу маломобильных граждан. У главного входа в школу навалены стройматериалы, а на пришкольной территории заброшены дорожные знаки, тротуар по всей длине участка сделан только у одного из входов в школу, при этом выполнен некачественно. Освещение присутствует только на пришкольном дворе, на самой дороге видимость в темное время суток плохая. При этом тротуара для движения школьников рядом со школой нет и, дети выходят прямо на проезжую часть.



К тому же подрядчик оставил строительный мусор на обочине напротив главного входа в школу. По словам заказчика работ - МБУ «Иволга» - подрядчик затянул ремонт и работал с замечаниями – установил не все дорожные знаки, не сделал пешеходную разметку. Не решен был вопрос с проблемным люком, который оборудован выше уровня дороги и мешает проезду автомобилей. Причем, люк остался нетронутым и не был приведен в соответствие, так как является частной собственностью одного из местных жителей, с которым, как пояснили в МБУ «Иволга», не удавалось связаться на протяжении всего ремонта.



Активисты ОНФ выезжали на ремонтируемый участок в августе, после чего направили в администрацию Иволгинского района запрос, в котором обратили внимание на необходимость контроля качества ремонтных работ, а также завершения ремонта подрядчиком в срок.



Увы, реальная опасность для пешеходов осталась и сейчас: дети выходят на проезжую часть из ворот школы, тротуара нет. Чтобы устранить угрозу наезда, на участке было организовано одностороннее движение при помощи соответствующих знаков. Однако, как отметили активисты ОНФ, местные жители нарушают правила ПДД и ездят в две стороны.



«Основной недочет – непродуманный проект ремонта автодороги. Тротуары, судя по проектной документации, не были предусмотрены здесь изначально из-за слишком узкого проезда между школьным забором и заборами частного сектора жителей. Однако именно отсутствие тротуара делает этот проулок наиболее опасным, так как пешеходам неизбежно приходится двигаться по проезжей части, рискуя угодить под колеса автомобиля. Объект готовится к приемке с учетом устраненных замечаний. Мы намерены участвовать в этой приемке, чтобы на месте назвать выявленные нарушения и дать рекомендации по их устранению», - прокомментировал эксперт тематической площадки ОНФ «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Вадим Захаров.



Фото: ОНФ



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