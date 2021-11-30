В Бурятии 22-летний мужчина убил 72-летнюю односельчанку

Она смотрела телевизор с отцом сожительницы убийцы, старики отказались угостить его сигаретами



В Бурятии 28 ноября вечером в одном из домов улуса Дунда-Киреть обнаружено тело 72-летней женщины с колото-резаными ранениями грудной клетки и конечностей. По подозрению в совершении преступления задержан 22-летний местный житель. После учиненной расправы он более суток скрывался в лесу, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).



По данным следствия, подозреваемый проживал в улусе Дунда- Киреть Бичурского района. В течение дня 28 ноября он употреблял спиртные напитки, а вечером направился в гости к отцу своей сожительнице за сигаретами. Мужчина проживал по соседству с пожилой односельчанкой, которой помогал по хозяйству. Оба находились дома, смотрели телевизор. Сигаретами угощать гостя отказались.



После непродолжительного разговора подозреваемый внезапно выхватил нож и нанес им несколько ударов в спину собеседнику, после чего напал на хозяйку дома и причинил повреждения, от которых женщина скончалась на месте происшествия. Затем молодой человек бросил нож, выбежал на улицу и скрылся в лесу. Раненый мужчина смог найти телефон и позвонить знакомым. Прибывшие медики оказали ему необходимую врачебную помощь.



Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.



Фото: buryatia.sledcom.ru





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