Никаких хороводов!

И снова государев взор пал на злачные рассадники коронавируса – детские садики

Чтобы избежать давки, как в маршрутках, и толкучки, как в очередях у торговых центров, власти решили обложить запретами самые отвязные тусовки года – детские утренники.

В Бурятии подрастает карантинное поколение – это дети, выросшие в условиях ограничений Роспотребнадзора и не знающие, что такое свобода от пандемии. Вероятно, когда они подрастут, у них будут определенные проблемы с логикой. Ведь сейчас они впитывают своим детским сознанием весьма противоречивые вещи.Например, набиваться по 40 человек в одну маршрутку – можно, толкаться в очередях в магазины и торговые центры – можно, ездить отдыхать за границу – можно, а вот полноценные утренники в детсадах – нельзя.Недавно власти рассказали о новых ограничениях, бьющих в самое сердце коронавируса.«Школьные новогодние мероприятия пройдут в пределах одного класса, в детских садах – в пределах одной группы. Также ограничено привлечение посторонних лиц из event-агентств: аниматоров, артистов и ведущих», - сообщается на сайте правительства.И это далеко не все ограничения, направленные на борьбу с вакханалией и разгулом на детских праздниках. В общем, жители Бурятии могут спать спокойно. А вот ковиду не позавидуешь – не видать ему Дедушки Мороза и Снегурочки…