Мусорный апокалипсис: продолжение следует

Жители Улан-Удэ жалуются на невывоз мусора





Мусорный апокалипсис в Улан-Удэ продолжается. В вайбер-чат «Горячие претензии ЭкоАльянсу» поступает множество претензий от разгневанных горожан. В основном, из Железнодорожного и Октябрьского районов.

Вот лишь некоторые из них - по состоянию на 30 ноября.«Жд. район, ул. Авиационная, 137. Невывоз мусора месяц. В ближайших домах вывезли, к нам не заехали».«ЖД. район, ул. Енисейская, 8. Не вывозят мусор в течение месяца. Возле баков - свалка».«Октябр. р-н, ул. Гусиноозерская, 9. Вывезли 1 контейнер вместо 3-х».«Окт. р-н, ул. Жердева, 60 а, ООО «Ломбард «Ладья». Невывоз мусора 2 недели (график 1 раз в неделю во вторник)».«Жд. район, ул. Северовосточная - вся. Невывоз, вторая неделя».Судя по сообщениям в вайбер-чате «Горячие претензии ЭкоАльянсу», регоператор по обращению с ТКО не торопится выполнять поручение мэра города Игоря Шутенкова, которое он дал на планерном совещании еще в начале ноября.Директор «ЭкоАльянса» Дмитрий Дружинин заверял тогда, что в Улан-Удэ прибудет дополнительная техника от регионального оператора Иркутской области «РТ-НЭО». Но мусоровозы с иркутскими номерами на улицах столицы республики так и не появились.Впрочем, тревожные сигналы в вайбер-чат поступают и из сельских районов Бурятии.«Заиграевский р-н, Челутай, ул. Притрассовая, 1, АЗС. Невывоз больше месяца. Новая Курба, ул. Центральная, 1, АЗС. Невывоз больше месяца».Как видим, мусором зарастают не только контейнерные площадки жилых домов, но и бизнеса, который руководство «ЭкоАльянса» разнообразными «страшилками» побуждает к заключению договоров и регулярной оплате услуг по вывозу отходов. Но кто же согласится платить за неоказанные услуги?Напомним, что очередной мусорный завал случился после того, как целый ряд перевозчиков ТКО, работавших по договорам подряда с регоператором, были вынуждены остановить свою деятельность. Из-за неплатежей «ЭкоАльянса» и отказа его руководства от подписания актов выполненных работ у перевозчиков элементарно не осталось средств на ГСМ и выплату зарплаты работникам, а также на то, чтобы «переобуть» технику в зимние шины.В Арбитражном суде РБ началось рассмотрение иска одного из перевозчиков - ООО «Бабр», которому регоператор задолжал около 50 млн рублей. Вероятно, вскоре подтянутся и остальные. Ранее экс-перевозчик ТКО в Кабанском районе - ООО «БХК Восток», вытесненное с рынка неплатежами «ЭкоАльянса», - выиграл иск к регоператору на сумму свыше 14 млн рублей.Странно, что отсутствуют реакции на мусорный апокалипсис со стороны Минприроды РБ и Роспотребнадзора. Ведь территориальная схема обращения с ТКО, как и реформа отрасли в целом, превращаются в мусор у всех на глазах!Неужели только глава Бурятии Алексей Цыденов, на которого ссылался Дмитрий Дружинин, рассказывая в СМИ об обстоятельствах своего назначения директором «ЭкоАльянса», в состоянии призвать его к порядку?Фото: «Номер один»