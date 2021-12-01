Мусорный апокалипсис: продолжение следует

Жители Улан-Удэ жалуются на невывоз мусора
Мусорный апокалипсис в Улан-Удэ продолжается. В вайбер-чат «Горячие претензии ЭкоАльянсу» поступает множество претензий от разгневанных горожан. В основном, из Железнодорожного и Октябрьского районов.
Вот лишь некоторые из них - по состоянию на 30 ноября.
«Жд. район, ул. Авиационная, 137. Невывоз мусора месяц. В ближайших домах вывезли, к нам не заехали».
«ЖД. район, ул. Енисейская, 8. Не вывозят мусор в течение месяца. Возле баков - свалка».
«Октябр. р-н, ул. Гусиноозерская, 9. Вывезли 1 контейнер вместо 3-х».
«Окт. р-н, ул. Жердева, 60 а, ООО «Ломбард «Ладья». Невывоз мусора 2 недели (график 1 раз в неделю во вторник)».
«Жд. район, ул. Северовосточная - вся. Невывоз, вторая неделя».
Судя по сообщениям в вайбер-чате «Горячие претензии ЭкоАльянсу», регоператор по обращению с ТКО не торопится выполнять поручение мэра города Игоря Шутенкова, которое он дал на планерном совещании еще в начале ноября.
Директор «ЭкоАльянса» Дмитрий Дружинин заверял тогда, что в Улан-Удэ прибудет дополнительная техника от регионального оператора Иркутской области «РТ-НЭО». Но мусоровозы с иркутскими номерами на улицах столицы республики так и не появились.
Впрочем, тревожные сигналы в вайбер-чат поступают и из сельских районов Бурятии.
«Заиграевский р-н, Челутай, ул. Притрассовая, 1, АЗС. Невывоз больше месяца. Новая Курба, ул. Центральная, 1, АЗС. Невывоз больше месяца».
Как видим, мусором зарастают не только контейнерные площадки жилых домов, но и бизнеса, который руководство «ЭкоАльянса» разнообразными «страшилками» побуждает к заключению договоров и регулярной оплате услуг по вывозу отходов. Но кто же согласится платить за неоказанные услуги?
Напомним, что очередной мусорный завал случился после того, как целый ряд перевозчиков ТКО, работавших по договорам подряда с регоператором, были вынуждены остановить свою деятельность. Из-за неплатежей «ЭкоАльянса» и отказа его руководства от подписания актов выполненных работ у перевозчиков элементарно не осталось средств на ГСМ и выплату зарплаты работникам, а также на то, чтобы «переобуть» технику в зимние шины.
В Арбитражном суде РБ началось рассмотрение иска одного из перевозчиков - ООО «Бабр», которому регоператор задолжал около 50 млн рублей. Вероятно, вскоре подтянутся и остальные. Ранее экс-перевозчик ТКО в Кабанском районе - ООО «БХК Восток», вытесненное с рынка неплатежами «ЭкоАльянса», - выиграл иск к регоператору на сумму свыше 14 млн рублей.
Странно, что отсутствуют реакции на мусорный апокалипсис со стороны Минприроды РБ и Роспотребнадзора. Ведь территориальная схема обращения с ТКО, как и реформа отрасли в целом, превращаются в мусор у всех на глазах!
Неужели только глава Бурятии Алексей Цыденов, на которого ссылался Дмитрий Дружинин, рассказывая в СМИ об обстоятельствах своего назначения директором «ЭкоАльянса», в состоянии призвать его к порядку?
Фото: «Номер один»
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