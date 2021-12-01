Федеральную трассу в Бурятии чистят от снега и льда более 80 единиц техники

Подрядные организации перешли на усиленный режим работы



Для снегоочистки и противогололедной обработки федеральных дорог Бурятии привлечена 81 единица техники. Такое количество техники обеспечит безопасный и комфортный проезд на федеральных трассах Бурятии в период непогоды, сообщили в пресс-службе Упрдор "Южный Байкал".



Так, подрядные организации, работающие на подведомственной сети Управления федеральных автодорог «Южный Байкал», перешли на усиленный режим.



"На Р-258 «Байкал», А-340 Улан-Удэ – Кяхта – граница с Монголией и А-333 Култук – Монды – граница с Монголией мобилизована 81 единица спецтехники: комбинированные дорожные машины (КДМ), грейдеры, тракторы, малая механизация для локальной очистки и патрульные машины", - говорится в сообщении ведомства.







Фото: пресс-служба Упрдор "Южный Байкал"

Для снегоочистки и противогололедной обработки федеральных дорог Бурятии привлечена 81 единица техники. Такое количество техники обеспечит безопасный и комфортный проезд на федеральных трассах Бурятии в период непогоды, сообщили в пресс-службе Упрдор "Южный Байкал".Так, подрядные организации, работающие на подведомственной сети Управления федеральных автодорог «Южный Байкал», перешли на усиленный режим."На Р-258 «Байкал», А-340 Улан-Удэ – Кяхта – граница с Монголией и А-333 Култук – Монды – граница с Монголией мобилизована 81 единица спецтехники: комбинированные дорожные машины (КДМ), грейдеры, тракторы, малая механизация для локальной очистки и патрульные машины", - говорится в сообщении ведомства. Напомним , 1 и 2 декабря на территории Бурятии ожидается ухудшение погодных условий: снег, усиление ветра до 24 м/с, понижение температуры воздуха на 8 и более градусов.Фото: пресс-служба Упрдор "Южный Байкал"

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