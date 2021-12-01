В Улан-Удэ горожанка помогла задержать грабителя

Мужчина не постеснялся вырвать телефон из рук 11-летнего ребенка





В Улан-Удэ днем 29 ноября 11-летний подросток, возвращаясь домой из школы, разговаривал по телефону. В этот момент неизвестный мужчина подбежал к нему сзади и вырвал гаджет.



Не растерявшись, мальчик попросил у прохожего сотовый телефон и самостоятельно позвонил в полицию по номеру «112». Одна из очевидцев противоправного деяния бросилась вдогонку за злоумышленником. Мужчина испугался и выбросил похищенное в снег. Женщина подобрала сотовый телефон и продолжила преследование. Догнав злоумышленника она, не растерявшись, сфотографировала его на свой сотовый телефон.



Прибывшему на место происшествия участковому уполномоченному полиции очевидица показала фотографию. По фото полицейские установили личность и место проживания подозреваемого. Участковый уполномоченный полиции задержал злоумышленника, когда тот вышел из подъезда. Возбуждено уголовное дело.



Известно, что задержанный ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные и наркопреступления. Полиция Бурятии благодарит неравнодушную улан-удэнку за активное содействие в изобличении подозреваемого.



Фото: МВД по Бурятии





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