В Бурятии вновь растет число новых заражений COVID-19 и смертность

Общее число случаев COVID-19 перешагнуло за 70 тысяч, а заметных прорывов в вакцинации нет



Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 70002. Это на 232 случая больше, чем было во вторник. Из них приходится на жителей Улан-Удэ 46% (32 473). Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией … человек, за последние сутки – одиннадцать человек (восемь - старше 65 лет), сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из выявленных за прошедшие сутки больных 192 человека обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.



Число контактных лиц – 13 696 человек.



В стационарах получают лечение 1 235 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 991. В отделениях реанимации находится 120 пациентов (из них старше 65 лет – 64), на ИВЛ –76 пациентов (из них старше 65 –46), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 63.



В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилирована 1 561 койка: занято – 1 235, свободно – 326 коек. Занятость коечного фонда составляет 79,1%.



Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 3 508 человек.



Всего выздоровели от коронавируса 63 176 (+346) человек.



За сутки проведено исследований на коронавирус от 4 008 человек, всего с нарастающим итогом проведено 1 713 142 исследований.



Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 444 031 человек. Завершили первичную вакцинацию 390 944 человек. Повторную вакцинацию начали 53 162 человек.



Фото: pixabay.com



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