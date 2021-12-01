В Бурятии большая часть социально-значимых услуг ушла в цифру

Жители республики могут получить 65 услуг на портале gosuslugi.ru



Большую часть социально значимых услуг в Республике Бурятия перевели в электронный формат. Так, жители республики могут получить 65 социально значимых государственных и муниципальных услуг на портале gosuslugi.ru. Всего таких услуг в Республике Бурятия 78, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



В перечень услуг, которые можно получить в электронном формате, вошли выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет, прием лесных деклараций, утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, предоставление субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан и другие.



- Работы по переводу таких услуг в электронный формат позволят повысить удобство и качество предоставления услуг, сократить сроки их оказания и получить необходимую услугу от подачи заявления до конечного результата без посещения ведомства, - отметил председатель комитета цифрового развития администрации главы Республики Бурятия и правительства Республики Бурятия Валерий Андронов.



Фото: пресс-служба правительства Бурятии



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