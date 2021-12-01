Глава Бурятии и директор Фонда президентских грантов обсудили поддержку НКО

Общая сумма поддержки проектов НКО республики фондом с 2017 года составила 224 млн рублей



Глава Бурятии Алексей Цыденов и генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин провели рабочую встречу в Москве. В рамках встречи одним из обсуждаемых вопросов стала конкурсная поддержка НКО в регионе, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Фонд президентских грантов стал единым оператором грантов президента России с 2017 года. А с 2014 по 2017 годы было поддержано 22 проекта из Бурятии на сумму 36 млн рублей, с 2017 года всего за год фонд поддержал 25 проектов на сумму 47 млн рублей. Общая сумма поддержки проектов НКО Бурятии Фондом президентских грантов с 2017 года составляет 224 млн рублей.



С 2019 года фонд проводит публичную оценку результатов уже реализованных, завершившихся проектов - ТОП-100 лучших проектов России. НКО Бурятии неоднократно входили в число лучших. В этом году впервые три проекта общественных организаций Бурятии вошли в ТОП-100.



С 2021 года фонд предоставляет гранты регионам на проведение региональных конкурсов. Бурятией получен грант в размере 28,8 млн рублей на проведение конкурса на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям (СОНКО) на реализацию социальных проектов и программ. Это дало возможность увеличить общий призовой фонд республиканского конкурса до 40,8 млн рублей. Конкурс проводился на электронной платформе Фонда президентских грантов с доменом бурятия.гранты.рф и был высоко оценен общественниками Бурятии.



Увеличение общего фонда финансирования позволило пересмотреть подходы к проведению конкурса. Введена градация конкурсных направлений, отдельно выделены локальные, региональные и ресурсные проекты. Значительно увеличен размер одного гранта с 300 тыс до 1 млн рублей. В конкурсе приняло участие 168 проектов, победителями признаны 53 организации.



Правительство Бурятии планирует продолжать такую практику для того, чтобы вовлекать и поощрять еще большее количество общественных объединений в проектную деятельность, в том числе ТОСы.



Фото: egov-buryatia.ru







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