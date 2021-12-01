В Улан-Удэ росгвардейцы задержали женщину в федеральном розыске

В Забайкалье она обвиняется в управлении транспортным средством в состоянии опьянения



В Улан-Удэ сотрудникам вневедомственной охраны поступила информация о том, что на улице Бабушкина происходит конфликт с соседями.



Прибывших на место росгвардейцев в подъезде встретила женщина. Она пояснила, что ее выгнал из квартиры сожитель. В ходе оформления документов и установления личности выяснилось, что женщина находится в федеральном розыске, сообщили республиканском управлении Росгвардии.



28-летняя жительница Забайкальского края не являлась на судебные заседания, где была обвиняемой в управлении транспортным средством в состоянии опьянения. Впоследствии женщина стала скрываться от суда, и УФСИН по Забайкальскому краю объявил ее в федеральный розыск.



Задержанная вместе с сожителем были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства и передачи инициатору розыска в соседний регион.



Фото: Росгвардия



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