В Бурятии на пожаре в селе Первомаевка погибла женщина

Горел двухквартирный жилой дом из-за нарушения правил эксплуатации бытовых электроприборов



В Бурятии вечером 30 ноября в селе Первомаевка Заиграевского района произошел пожар в квартире двухквартирного жилого дома. На момент прибытия огнеборцев Заиграевского отряда Государственной противопожарной службы горели одна из квартир и крыша дома. Пламя перешло на веранду, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.



Работники пожарной части Евгений Мисюркеев и Александр Гуляев эвакуировали из горящей веранды мужчину без сознания и вынесли тело женщины. Огнеборцы привели мужчину в чувство. Пострадавший был госпитализирован в медучреждение. Также Евгений Мисюркеев вывел из соседней квартиры женщину с двумя детьми.



В результате пожара квартира выгорела полностью, частично сгорела веранда, повреждена крыша. Предположительно, причиной пожара могло послужить нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов.



Фото: pixabay.com





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