В Бурятии пожилой сельчанин, которого пьяным не пустили в дом, поджёг его

Глава семейства-пироман будет привлечен к уголовной ответственности



В Бурятии поздним вечером 29 ноября в полицию Курумканского района поступила информация о попытке поджога дома в селе Улюхан. На место незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа, сообщили в республиканском МВД.



На месте полицейские установили, что произошло возгорание завалинки с опилками, которое было потушено силами жильцов дома. В момент попытки поджога в жилище находились пожилая женщина, ее 20-летняя дочь и двое несовершеннолетних детей.



Следствием установлено, что вечером 70-летний глава семьи приехал домой в сильном алкогольном опьянении. Женщины, побоявшись, что он начнет дебоширить, не открыли ему дверь (мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за причинение побоев супруге). После чего хозяин ушел в баню, стоящую во дворе, затопил ее и остался там ночевать. Позже мужчина еще раз попытался зайти в дом, но дверь ему не открыли. Тогда он от обиды поджег завалинку с опилками и пошел спать в баню.



Спустя некоторое время дым от возгорания увидели соседи и позвонили хозяйке жилища. Женщина с дочкой потушили тлеющие опилки своими силами и обратились в полицию.

Возбуждено уголовное дело.



Фото: pixabay.com



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