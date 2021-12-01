Сosmos Hotel Group планирует построить отель в бухте Безымянной в Бурятии

В большом гостиничном комплексе будет предусматриваться возможность оказания медицинских услуг



«Космос Отель Групп» (Cosmos Hotel Group) планирует зайти с инвестпроектом по строительству отеля на участке «Бухта Безымянная» в Особой экономической зоне (ОЭЗ) «Байкальская гавань» в Бурятии. Об этом сообщил



«На участок «Бухта Безымянная» планирует зайти «Космос Отель Групп» со строительством большого гостиничного комплекса, в котором будет предусматриваться возможность оказания медицинских услуг», - сказал министр.



Он отметил, что потенциальным инвесторам в Бурятии рекомендуется включать в проекты такой пункт, как оказание услуг по методикам восточной традиционной медицины. Центр восточной медицины, базирующийся в Улан-Удэ, единственная в России государственная медицинская организация, которая оказывает услуги, основанные на интеграции знаний современной и традиционной медицины, и имеет стационар. Пациентам предлагаются рефлексотерапия (иглоукалывание), мануальная терапия, фито- и гирудотерапия (лечение с помощью трав и пиявок), массаж, еще одна медицинская составляющая - климатотерапия: минеральные ванны, ванны с отварами из лекарственных трав, гидромассажные ванны и грязелечение.



Министр туризма Бурятии отметил, что большое количество потенциальных инвесторов стало обращаться с конкретными предложениями после состоявшегося в сентябре 2021 году в Москве Road show «Байкал». Мероприятие, организованное совместно со Сбером и Ростуризмом, было посвящено развитию объектов туризма в Байкальском макрорегионе.



«После проведения Road show к нам стали обращаться инвесторы. Практически каждую неделю мы проводим встречи, показываем участки. Компании прицениваются, присматриваются, в ближайшее время, думаю, получим несколько инвесторов, которые будут развивать и другие участки ОЭЗ», - отметил Доржиев.



Он также напомнил, что в октябре 2021 года в «Байкальской гавани», на участке «Турка», был заложен символичный первый камень по проекту строительства круглогодичного отеля уровня четыре звезды. Гостиничный комплекс на 153 номера, с ресторанами и оздоровительным комплексом построит компания Green Flow Baikal, известная своим бизнесом на курорте Роза Хутор, в Сочи. Завершить строительство, а также открыть объект планируется в третьем квартале 2023 года, будет создано 150 новых рабочих мест, общая площадь комплекса составит 18 тыс. кв. метров, стоимость проекта - 1,6 млрд рублей. В основе услуг создаваемого отеля заложена концепция благополучия ("Well being").



ОЭЗ туристско-рекреационного типа «Байкальская гавань» создана постановлением правительства РФ в 2007 году в Прибайкальском районе Бурятии, в 2010 году введена первая очередь инфраструктуры. Турзона расположена в 110 км от Улан-Удэ, она занимает более 3,5 тыс. гектаров на левом побережье Байкала, включает пять участков: «Турка», «Пески», «Гора Бычья», «Бухта Безымянная» и «Горячинск». В 2017 году Минэкономразвития РФ передало управление ОЭЗ республике.



Фото: «Номер один» «Космос Отель Групп» (Cosmos Hotel Group) планирует зайти с инвестпроектом по строительству отеля на участке «Бухта Безымянная» в Особой экономической зоне (ОЭЗ) «Байкальская гавань» в Бурятии. Об этом сообщил ТАСС министр туризма республики Алдар Доржиев.«На участок «Бухта Безымянная» планирует зайти «Космос Отель Групп» со строительством большого гостиничного комплекса, в котором будет предусматриваться возможность оказания медицинских услуг», - сказал министр.Он отметил, что потенциальным инвесторам в Бурятии рекомендуется включать в проекты такой пункт, как оказание услуг по методикам восточной традиционной медицины. Центр восточной медицины, базирующийся в Улан-Удэ, единственная в России государственная медицинская организация, которая оказывает услуги, основанные на интеграции знаний современной и традиционной медицины, и имеет стационар. Пациентам предлагаются рефлексотерапия (иглоукалывание), мануальная терапия, фито- и гирудотерапия (лечение с помощью трав и пиявок), массаж, еще одна медицинская составляющая - климатотерапия: минеральные ванны, ванны с отварами из лекарственных трав, гидромассажные ванны и грязелечение.Министр туризма Бурятии отметил, что большое количество потенциальных инвесторов стало обращаться с конкретными предложениями после состоявшегося в сентябре 2021 году в Москве Road show «Байкал». Мероприятие, организованное совместно со Сбером и Ростуризмом, было посвящено развитию объектов туризма в Байкальском макрорегионе.«После проведения Road show к нам стали обращаться инвесторы. Практически каждую неделю мы проводим встречи, показываем участки. Компании прицениваются, присматриваются, в ближайшее время, думаю, получим несколько инвесторов, которые будут развивать и другие участки ОЭЗ», - отметил Доржиев.Он также напомнил, что в октябре 2021 года в «Байкальской гавани», на участке «Турка», был заложен символичный первый камень по проекту строительства круглогодичного отеля уровня четыре звезды. Гостиничный комплекс на 153 номера, с ресторанами и оздоровительным комплексом построит компания Green Flow Baikal, известная своим бизнесом на курорте Роза Хутор, в Сочи. Завершить строительство, а также открыть объект планируется в третьем квартале 2023 года, будет создано 150 новых рабочих мест, общая площадь комплекса составит 18 тыс. кв. метров, стоимость проекта - 1,6 млрд рублей. В основе услуг создаваемого отеля заложена концепция благополучия ("Well being").создана постановлением правительства РФ в 2007 году в Прибайкальском районе Бурятии, в 2010 году введена первая очередь инфраструктуры. Турзона расположена в 110 км от Улан-Удэ, она занимает более 3,5 тыс. гектаров на левом побережье Байкала, включает пять участков: «Турка», «Пески», «Гора Бычья», «Бухта Безымянная» и «Горячинск». В 2017 году Минэкономразвития РФ передало управление ОЭЗ республике.Фото: «Номер один»

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