Улан-удэнцы жалуются на нерабочие "умные" водоколонки

Вместо того, чтобы давать горожанам воду, она уже 10 дней "пищит" (видео)



Жители ул. Мерецкова записали видео, на котором запечатлели недавно открытую "умную" водоколонку. Вероятно, в ее системе произошел сбой и вместо того, чтобы давать воду, она просто пищит.









- Вот, Мерецкова, 24. Поставили новые водоколонки. Не работает уже 10 дней. Только пищит. Люди живут без воды, - говорит автор ролика.



Также женщина отметила, что рядом стоит бесплатная водоколонка, которая тоже по каким-то причинам не работает.



- Почему ее хотя бы на время не включат? - спрашивает автор.



"Цивилизация! 21 век, а воду с колонок тащат, да еще и платно теперь", "Где работает программа "Чистая вода"? Федеральная! В 2024г закончится программа, так и начавшись", "Надоел водоканал с этими "умными колонками". Ясень пень, что их тут же ломают, а в итоге люди без воды остаются", - комментируют пользователи. К слову, "умные" колонки действительно иногда подвергаются







Фото: пресс-служба администрации Улан-Удэ

Жители ул. Мерецкова записали видео, на котором запечатлели недавно открытую "умную" водоколонку. Вероятно, в ее системе произошел сбой и вместо того, чтобы давать воду, она просто пищит.- Вот, Мерецкова, 24. Поставили новые водоколонки. Не работает уже 10 дней. Только пищит. Люди живут без воды, - говорит автор ролика.Также женщина отметила, что рядом стоит бесплатная водоколонка, которая тоже по каким-то причинам не работает.- Почему ее хотя бы на время не включат? - спрашивает автор."Цивилизация! 21 век, а воду с колонок тащат, да еще и платно теперь", "Где работает программа "Чистая вода"? Федеральная! В 2024г закончится программа, так и начавшись", "Надоел водоканал с этими "умными колонками". Ясень пень, что их тут же ломают, а в итоге люди без воды остаются", - комментируют пользователи. К слову, "умные" колонки действительно иногда подвергаются актам вандализма Напомним, с 2016 года муниципальный «Водоканал» ведет замену устаревших водоколонок на автоматизированные по всему городу. В этом году только в районе Левобережья установлено 17 новых устройств. По словам специалистов «Водоканала», всего на балансе числится более 650 водоколонок, из них большинство подлежат замене в ближайшие годы.Фото: пресс-служба администрации Улан-Удэ

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