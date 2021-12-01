В Бурятии стоимость "квадрата" жилья подорожает с нового года почти на тысячу рублей

В первом полугодии 2022 года планируется установить цену за квадратный метр на уровне 70 368 рублей



Минстрой России подготовил приказ об увеличении норматива стоимости квадратного метра общей площади жилья в России на первое полугодие 2022 года. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Так, для Бурятии планируется установить стоимость «квадрата» жилья в 70 368 рублей. Напомним, на 4 квартал 2021 года стоимость одного квадратного метра жилого помещения в Бурятии составляет 69 367 рублей, сообщает пресс-служба Минстроя Бурятии.



«Данный показатель средней рыночной стоимости квадратного метра используются для расчета размеров социальных выплат для всех категорий граждан, которым указанные социальные выплаты предоставляются на приобретение или строительство жилых помещений за счет средств федерального бюджета»,- прокомментировал министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин.



На основании ежеквартального отчета от застройщиков представленных в Бурятстат стоимость в 3 квартале 2021 года возросла на 2,5 % по сравнению с 2 кварталом, рост произошел в связи с увеличением цен на строительные материалы на 2,8 % и увеличением прожиточного минимума почти на 4%.



В федеральном органе отметили, что показатели средней рыночной стоимости квадратного метра жилья впервые рассчитали по новой методике, которая основана на средневзвешенной цене квадратного метра общей площади жилого помещения на первичном и вторичном рынках.



Кроме того, документ определяет среднюю рыночную стоимость «квадрата» общей площади жилья по регионам. Самыми дорогими по этому показателю в первом квартале 2022 года должны стать квартиры в Москве (265,8 тысячи рублей), Санкт-Петербурге (162,9 тысячи рублей) и Сахалинской области (116,5 тысячи рублей).



Наименьшие значения устанавливаются для Ингушетии (42,184 тысячи рублей), Оренбургской (42,370 тысячи рублей) и Брянской областей (44,178 тысячи рублей).



Фото: pixabay.com



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