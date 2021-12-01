В Бурятии сотрудниками полиции найден 56-летний Иван Юдин

Пропавший мужчина и объявленный в розыск мужчина работает и проживает на ферме под Улан-Удэ



Иван Юдин, который 10 ноября ушел из дома на улице Садовой в селе Усть-Кяхта и пропал, найден. В настоящее время полицейскими установлено его местонахождение сообщили в МВД по Бурятии.



После публикации сведений о розыске Ивана Юдина в СМИ в полицию позвонила хозяйка животноводческой стоянки в селе Кокорино Иволгинского района. Она рассказала, что пропавший мужчина работает и проживает у нее на ферме.



По имевшейся информации, ранее он проживал в Улан-Удэ, Гусиноозерске. В Кяхтинский район гражданин прибыл для получения медицинской помощи и находился там некоторое время после излечения.



С ним все в порядке.



Фото: pixabay.com





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