В Бурятии росгвардейцы разобрались с летающими коробками

Они задержали по горячим следам подозреваемого в краже из торгового центра



В Гусиноозерске ночью сработала кнопка тревожной сигнализации в одном из торговых центров в Гусиноозерске. Прибывшему наряду вневедомственной охраны работники службы безопасности рассказали, что неизвестный перекидывал со двора через забор коробки с товаром, сообщили в управлении Росгвардии по Бурятии.



После недолгих поисков росгвардейцы обнаружили на территории двора мужчину, прятавшегося под прислоненными к стене листами ДСП.



Выяснилось, что он, проходя мимо внутреннего двора торгового центра, увидел лежащие там коробки и решил поживиться. Злоумышленник проник внутрь и успел перекинуть через забор три коробки – с пряниками, семечками и шоколадными яйцами, – прежде чем его заметили охранники.



Задержанный 50-летний житель Селенгинского района был доставлен в отдел полиции. Мужчина ранее судим, в настоящее время нигде не работает. Ущерб составил более 3 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.



Фото: Росгвардия



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