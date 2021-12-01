В Кяхте открыли мастерские по стандартам Worldskills

Помещения оснащены необходимым оборудованием по направлениям «Искусство, дизайн и сфера услуг» и «Строительство»



30 ноября в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование» в Кяхтинском районе состоялось открытие восьми мастерских по стандартам Worldskills, оснащенных учебно-производственным, учебно-лабораторным и методическим оборудованием в Бурятском республиканском техникуме строительных и промышленных технологий по направлениям «Искусство, дизайн и сфера услуг» и «Строительство», сообщает пресс-служба Минобразования Бурятии.



- Подготовка кадров идет по мировым стандартам, фактически, речь идет о повышении престижа рабочих профессий. В ближайшие 2 года мы выйдем на создание еще 42 мастерских. У нас активно обновляется материально-техническая база и система СПО готова готовить специалистов высокого уровня, - сказала Наталья Сандакова, первый заместитель министра.



По направлениям «Искусство, дизайн и сфера услуг» созданы 4 мастерские, на создание которых техникум получил из федерального бюджета 13 336,8 тыс. рублей. В городе Кяхта – по данному направлению открыты мастерские по специальностям «Ресторанный сервис»; «Графический дизайн», в п. Хоронхой – «Поварское дело»; «Кондитерское дело».



По направлению «Строительство» также созданы 4 мастерские, на их создание техникум получил 25 385,1 тыс. рублей. По этому направлению в Кяхте созданы мастерские «Электромонтаж»; «Бетонные строительные работы», в п. Хоронхой «Кирпичная кладка»; «Малярные и декоративные работы».



- Посмотрите на этих ребят, еще недавно они учились в школе и не знали, что такое настоящая стройка, что такое арматура, что такое опалубка. Пройдет год – два и на трудовой рынок Бурятии выйдут хорошо подготовленные профессионалы, умеющие работать с современным оборудованием, - отметил заведующий мастерской «Бетонные строительные работы» Леонид Очиров.



Современная материальная база мастерских позволит создавать и реализовывать гибкие, адаптивные, практико-ориентированные образовательные программы по наиболее востребованным и перспективным компетенциям и профессиям для разных категорий населения, в том числе для лиц предпенсионного возраста; готовить специалистов, востребованных для экономики Республики Бурятия; проводить демонстрационный экзамен и принимать на своей площадке региональные соревнования WorldSkills Russia.



Фото: пресс-служба Минобразования Бурятии



В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.