В Улан-Удэ на вокзале напомнили про «Исторический багаж»

Так называется интерактивная выставка, посвященная истории города и известным горожанам



Интерактивная выставка «Исторический багаж» открылась на железнодорожном вокзале в Улан-Удэ. Стенды разместились в зале ожидания на втором этаже вокзального комплекса, сообщили в пресс-службе ВСЖД.



Выставка, выполненная в форме приоткрытого багажа, расскажет пассажирам об истории города, его архитектуре и достопримечательностях, жизни в годы Великой Отечественной войны, а также об известных людях, оставивших свой след в истории столицы Бурятии. Центральное место выставки занимает фотозона, где каждый из путешественников сможет сделать снимок на фоне одного из духовных символов республики - главного храма Иволгинского дацана.



Помимо Улан-Удэ, мобильные стенды «Исторический багаж» размещены еще на двух вокзалах Восточно-Сибирской железной дороги: в Тайшете и Северобайкальске. Эти выставки посвящены истории Байкало-Амурской магистрали и рассказывают о значимости БАМа для страны.



«Исторический багаж» - это историко-просветительский проект, цель которого доступно и интересно рассказать об истории городов и регионов, акцентируя внимание на отдельных фактах и исторических сюжетах. Проект реализуется ОАО «РЖД» совместно с Институтом российской истории РАН и Российским историческим обществом. Мультимедийные стенды «Исторический багаж» размещены уже более чем на 50 железнодорожных вокзалах России.



Фото: ВСЖД







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