В Улан-Удэ завершилась приемка всех отремонтированных дорог

В этом году по нацпроекту отремонтировали 30 участков общей протяженностью 34 километра

В столице Бурятии завершен ремонт дорог по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Об этом 1 декабря отчитался комитет по строительству на планерном совещании в администрации Улан-Удэ, сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.- На сегодняшний день по всем объектам проведена итоговая приемочная комиссия. Требуемый показатель по протяженности дороги исполнен, срок выполнения работ по всем объектам исполнен, - сказала и.о. председателя комитета по строительству Татьяна Матвеева.В этом году по нацпроекту отремонтировали 30 участков общей протяженностью 34 километра. В приоритете был ремонт дорог, ведущих к социально значимым объектам – детским садам, школам и медицинским учреждениям. Именно на них приходится большая транспортная нагрузка.Были введены новые, комплексные подходы – сроки сдачи работ были распределены по объектам, синхронизированы работы подрядчиков и ресурсоснабжающих организаций, которые ведут ремонт инженерных сетей.В этом году в муниципальные контракты был добавлен новый пункт – заказчик вправе одностороннем порядке расторгнуть контракт с подрядной организацией в случае, если подрядчик не приступает к работам или отстает от графика производства работ по отдельным позициям на 10 и более дней.