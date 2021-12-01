В Бурятии постоялец частного пансионата убил соседа по комнате

И напавший, и жертва страдают психическими заболеваниями; возможна бытовая причина ссоры



В Бурятии 28 ноября днем в поселке Каменск в помещении частного пансионата, оказывающего услуги по уходу за больными людьми, обнаружено тело 32-летнего постояльца с травмами головы и шеи. В совершении преступления обвиняется 29-летний мужчина, проживавший в пансионате с покойным в соседней комнате. Оба страдали психическими заболеваниями и получали лечение.



Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство), сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



По данным следствия, обвиняемый на платной основе проживал в частном пансионате, где получал уход и лечение. А 28 ноября в коридоре он напал на другого постояльца, избил его кулаками, а затем задушил. Возможной причиной ссоры между мужчинами мог стать спор из-за личных вещей, так как в момент задержания на обвиняемом находилась кофта покойного, которую, вероятно, он надел по ошибке. Сам мужчина давать показания об обстоятельствах учиненной расправы отказался. Сотрудников полиции вызвал очевидец, из числа пациентов пансионата, обнаруживший тело потерпевшего.



Решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения и назначении судебно-психиатрической экспертизы для разрешения вопросов о его вменяемости. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.



Это уже второй подобный случай.



Фото: pixabay.com В Бурятии 28 ноября днем в поселке Каменск в помещении частного пансионата, оказывающего услуги по уходу за больными людьми, обнаружено тело 32-летнего постояльца с травмами головы и шеи. В совершении преступления обвиняется 29-летний мужчина, проживавший в пансионате с покойным в соседней комнате. Оба страдали психическими заболеваниями и получали лечение.Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство), сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.По данным следствия, обвиняемый на платной основе проживал в частном пансионате, где получал уход и лечение. А 28 ноября в коридоре он напал на другого постояльца, избил его кулаками, а затем задушил. Возможной причиной ссоры между мужчинами мог стать спор из-за личных вещей, так как в момент задержания на обвиняемом находилась кофта покойного, которую, вероятно, он надел по ошибке. Сам мужчина давать показания об обстоятельствах учиненной расправы отказался. Сотрудников полиции вызвал очевидец, из числа пациентов пансионата, обнаруживший тело потерпевшего.Решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения и назначении судебно-психиатрической экспертизы для разрешения вопросов о его вменяемости. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.Это уже второй подобный случай. Как сообщал «Номер один» , утром 27 ноября в помещении Комплексного центра социального обслуживания населения «Баянгол» в одноименном селе Закаменского района зарезали 58-летнего постояльца По подозрению в убийстве задержан 62-летний сосед покойного по палате. В ходе допроса мужчина во всем сознался. Недовольный назначенной медикаментозной терапией мужчина решил совершить преступление, чтобы оказаться в другом специализированном учреждении.Фото: pixabay.com

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