В Бурятии на родине поэта Дондока Улзытуева открылся обновленный ДК

85-летие одного из самых ярких бурятских лириков ХХ столетия в этом Доме культуры отметят 5 декабря



В Бурятии в селе Шибертуй Бичурского района сегодня открылся Дом культуры, который отремонтирован в рамках национального проекта «Культура». ДК носит имя классика бурятской поэзии Дондока Улзытуева. У одного из самых ярких бурятских лириков ХХ столетия 5 декабря памятная дата - 85 лет со дня рождения.



На начавшийся в апреле этого года капитальный ремонт ДК по нацпроекту «Культура» в селе Шибертуй было выделено почти 6 млн рублей, из них 5,6 млн из федерального бюджета и 358 тыс.рублей из республиканского бюджета.



Здание было построено в 1967 году, но первый ремонт в нем провели полвека спустя. В 2017-18 годах был проведен косметический ремонт. В клуб было подведено центральное отопление, заменено электроосвещение и оборудование, обновлены окна на втором этаже, потолок обшит профлистом. Обновлен пол в актовом зале, на втором этаже снесены межкомнатные стены, установлен навесной потолок, были обшиты фанерой две комнаты, установлена перегородка и двери на лестничную площадку, в фойе заменены евроокна, установлен тамбур и входная дверь.



И вот в 2021 году благодаря нацпроекту «Культура» был начат капитальный ремонт помещения: началась замена стропил, устройство кровли из металлочерепицы, устройство металлической водосточной системы, утепление фасада и обшивка здания с четырех сторон профлистом, ремонт кабинетов.



«Открытие Дома культуры проходит в канун юбилея нашего земляка. Капитальный ремонт вдохнул вторую жизнь в это здание. Мы очень рады и поздравляем шибертуйцев с этим знаменательным событием», - сказала начальник управления культуры Бичурского района Лариса Захарова.



Из 1010 жителей Шибертуя многие любят петь и танцевать, сочинять стихи и песни. При клубе работают образцовый детский ансамбль «Аянга», ансамбль песни и танца «Шэбэртэ», спортклуб любителей настольного тенниса, клуб любителей художественного слова «Уран үгэ», клуб любителей ДПИ «Уран гар». В селе работают школа и детсад, амбулатория и клуб, библиотека и лесничество, почта. На территории поселения работают 26 крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей. Работают пять магазинов. Село живет.

Жители с нетерпением ждали открытия обновленного дома культуры. Тут снова начнут проходить культурно-массовые мероприятия - концерты, фестивали, спортивные турниры, районные и республиканские конкурсы.



Дондок Улзытуев родился в 1936 г. в с. Шибертуй Бичурского района. После окончания средней школы в 1956 г. работал в Бурятском книжном издательстве. Первая книжка стихов «Три тайны пера» вышла в 1957 г. в Улан-Удэ. С 1962 г. член Союза писателей СССР. В 1963 г. окончил Литературный институт им. А.М. Горького. Работал в редакции журнала «Байкал».



Фото: minkultrb.ru



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