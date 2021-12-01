В Бурятии в 2022 году будут выдавать гранты развитие сельского туризма

Размеры грантов взаимоувязаны с долей вложений собственных средств предпринимателями



Минсельхозпрод Бурятии с 2022 года планирует предоставлять гранты на развитие агротуризма. Грант «Агротуризм» будет предоставляться заявителю в размере до 3 млн рублей (включительно) при направлении не менее 10% собственных средств от стоимости проекта по развитию сельского туризма на его реализацию, сообщили в пресс-службе ведомства.



При размере гранта до 5 млн рублей собственные средства должны составлять не менее 15%, до 8 млн рублей — не менее 20%, до 10 млн рублей — не менее 25%.



Сельский туризм, представляющий специально организованный отдых людей на фермах, с возможностью для путешественников лично поучаствовать в фермерском деле – один из заметных трендов в индустрии отдыха в России. По сведениям Национальной ассоциации сельского агротуризма, сельский туризм в различных формах и видах представлен в 64 регионах страны. В стране работают около 1000 агротуристических фирм, рядом с которыми расположены ремесленные дома, мастерские, сельские музеи традиционного быта, этно-парки, сельские гостевые дома, эко-фермы.



«Предоставление гранта «Агротуризм» поможет кратно увеличить объем продаж собственной сельскохозяйственной продукции, соответственно, и доход от туристической деятельности, создать новые рабочие места именно в сельской местности. Также новый механизм поддержки фермеров заметно повлияет на повышение качества жизни в наших селах, поднимет уровень обустройства, комфортности и инфраструктуры в сельских территориях», - отмечает Евгений Цыбиков, председатель комитета развития сельских территорий и инвестиций минсельхозпрода Бурятии.



В настоящее время в Бурятии для представителей малого агробизнеса действуют три вида грантов, помогающие им от момента создания хозяйств до их выхода на стабильную работу. Это гранты «Агростартап», «Семейная ферма» и грант на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов.



Фото: минсельхозпрод Бурятии





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