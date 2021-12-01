Немецкий дипломат благодарен Бурятии за акцию памяти

В Улан-Удэ Генконсулу Германии в Новосибирске Бернду Финке впервые предложили возложить цветы к Мемориалу Победы







Генеральный консул Германии в Новосибирске Бернд Финке в рамках официального визита в Бурятию посетил сегодня Мемориал Победы в Улан-Удэ и возложил к нему цветы. Немецкий дипломат поблагодарил принимающую сторону за мемориальную акцию, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



«Это первый раз, когда при посещении региона возложение цветов является частью официальной программы. В этом году у нас особая памятная дата – 80-летие с момента нападения Германии на Советский Союз. Что касается нашей культурной памяти, у нас очень долгое время на повестке стояло именно чтить память Холокоста. Но со временем нашей культурной памятью стало то, что мы чтим память жертв со стороны Советского Союза. В этом году в июне у нас было очень много памятных мероприятий, которые были посвящены этому. С тем, чтобы мы рассматривали это действительно открыто и правдиво. Я думаю, что это очень хорошо, что у нас есть совместная комиссия историков, которые занимаются этой темой. И мы также посещаем все места, где захоронены немецкие военнопленные в Сибири. Мы очень благодарны, что места захоронения хорошо сохраняются, и об этом заботится российская сторона», - отметил Бернд Финке.

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Председатель Комитета по межнациональным отношениям и развитию гражданских инициатив Михаил.Харитонов рассказал гостю о вкладе уроженцев Бурятии в Победу над немецко-фашистскими захватчиками и японскими империалистами в Великой Отечественной войне. Около 120 тысяч уроженцев Бурятии были призваны на фронт, 40 тысяч из них погибли, то есть каждый третий.



Бернд Финке добавил, что две недели назад в Германии проходил День скорби и памяти, который посвящен жертвам всех войн. В рамках этих мероприятий Россия и Германия показали тесное сотрудничество на тему сохранения исторической справедливости. «Думаю, что если мы посмотрим на нашу историю, то это действительно является каким-то историческим чудом, что после войны мы нашли в себе силы для этого понимания и этого примирения», - подчеркнул генконсул.



«Войну мы воспринимаем как войну с идеологией, война была не с немцами, а с фашизмом. И мы прекрасно понимаем, что идеологию фашизма разделяли люди разных национальностей. В то время для многих немцев это было большой трагедией – участие в этой войне», - сказал Михаил Харитонов.



Целью первого официального визита Бернда Петера Финке в Бурятию является знакомство с республикой, ее экономическим положением, историей и культурой. Консульский округ генерального консульства Германии в Новосибирске обширный, включает регионы Сибири и Дальнего Востока. Визит продлится два дня.



Фото: egov-buryatia.ru



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