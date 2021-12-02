В Бурятии хитрая смена знаков на трассе заметно облегчила карманы автомобилистов

Под предлогом безопасности чиновники увеличивают штрафные сборы с дорожных камер





С 1 ноября на 88-м километре трассы в районе села Гурулево нашли новые способы снимания штрафов с автомобилистов после смены цвета ограничивающих знаков с синих на белые. Хитрый ход привел к многократному росту числа штрафов за превышение скорости 60 км/час в тех местах, где раньше всегда было можно ездить под 90.

На трассе «Улан-Удэ – Курумкан» с переменным успехом продолжается борьба между бурятскими чиновниками и автомобилистами. После того как в октябре Железнодорожный райсуд Улан-Удэ признал незаконным установку дорожного ограничивающего знака «Начало населенного пункта» в районе турзоны «Пески» в Прибайкальском районе Бурятии, фиксация многомиллионных штрафов с расположенных там видеокамер прекратилась.Напомним, что ГКУ «Управление региональных автомобильных дорог РБ» проиграло в первой инстанции процесс по установке в 2016 году ограничивающего знака 5.23.1 «Начало населенного пункта» возле турзоны «Байкальская гавань» в местности «Пески». На самом деле там не было рядом никакого населенного пункта, но это позволяло собирать большие деньги, поскольку автомобилисты, двигаясь по скоростной трассе, неожиданно попадали под ограничение в 60 км/час.По данным пресс-службы МВД по РБ, только за первый квартал с небольшим 2021 года две камеры передали в ЦАФАП сведения о 4263 нарушениях по превышению скорости. Улан-удэнец Максим Лобышев обратился в прокуратуру, после чего знак ликвидировали. Хотя сами дорожники не согласны с решением суда и пытаются оспорить его в вышестоящей инстанции.А пока суть да дело, устанавливаются новые «золотоносные» знаки и видеокамеры. Так, с 1 ноября на 88-м километре той же самой трассы в районе села Гурулево скорость вдруг резко сократили.- Ребята просто поменяли цвет знаков «Гурулево» с синего на белый и начали массово приходить квитанции за превышение скорости в 60 км/час, хотя ранее там была разрешена скорость в 90 км/час. Само же село как находилось, так и по сей день находится далеко от трассы, и ничего, по сути, не поменялось. Кроме разве что желания побольше «состричь» с автомобилистов, возмущается предприниматель из села Турка Александр Башаров.Дело в том, что ранее возле села Гурулево были установлены знаки с названием расположенного неподалеку населенного пункта на синем фоне. Это означало, что автомобилист проезжает не через населенный пункт, а мимо него, и наличие такого знака говорило лишь о месторасположении движущегося транспортного средства. Скорость там по правилам можно было не снижать и ехать до 90 км/час.Однако дорожники в лице Управления региональных автомобильных дорог РБ («Бурятрегионавтодор») согласовали замену синих знаков «Гурулево» на белые - 5.23.1 «Начало населенного пункта». И автомобилисты, десятилетиями ездившие по трассе с обычной для трасс скоростью, стали попадать на штрафы. Ведь теперь там можно передвигаться только со скоростью, не превышающей 60 км/ч.В пресс-службе УГИБДД МВД по РБ отметили, что установкой знаков они не занимаются, и переадресовали вопрос в «Бурятрегионавтодор». В свою очередь, дорожники сообщили, что установка таких знаков вовсе не их инициатива.Это было решение местного органа власти Прибайкальского района, обратившегося в УГИБДД и другие ведомства с просьбой установить знаки 5.23.1 «Начало населенного пункта», «Бурятрегионавтодор» лишь обеспечивает выполнение данного решения, сообщили в управлении.Однако никакой выгоды для муниципалов в новых ограничениях нет. Даже с точки зрения безопасности.- Гурулево находится в стороне от трассы, и там дорогу почти никто не переходит, разве что коровы иногда, а аварий, да еще с человеческими жертвами, там никогда не было, - продолжает Александр Башаров.- Думаю, что решение муниципалитета принято с подачи регионалов. Это позволяет продолжить пополнение бюджета в районе, после того как ликвидировали ограничивающие знаки и доходное место возле возле турзоны. А деньги то собирать им надо.Тем не менее под предлогом «безопасности» чиновники для увеличения штрафных сборов с видеокамер решили пойти еще дальше. А вернее, выше. Так, недавно и. о. руководителя «Бурятрегионавтодора» Игорь Петров на одном из заседаний в Кабанском районе посетовал, что, дескать, установка новых стационарных видеокамер не решает проблемы, поскольку перед ними водители снижают скорость, чтобы затем снова нажать на газ. И предложил закупить дроны, контролировавшие бы автомобилистов сверху, отправляя в ГИБДД снимки нарушения ПДД.Между тем господину Петрову было бы не лишним смотреть не только на небо и дроны, но и себе под ноги. Вернее, на дорожную разметку и знаки, устанавливаемые с нарушениями. Так, недавно прокуратура Прибайкальского района Бурятии внесла представление в адрес ГИБДД МВД по Бурятии в связи с неправильно размещенной дорожной разметкой и знаками, дезинформировавшими водителей. Нарушения выявлены общественником Максимом Лобышевым и подтверждены в ходе выездной проверки сотрудниками ГИБДД на скандально известном участке 159 - 162 км «Улан-Удэ – Курумкан - Новый Уоян» в районе турзоне «Пески». Там, где «Бурятрегионавтодор» ранее курировал оспоренные в судах ограничивающие знаки.Как выявил надзорный орган, в этой местности дорожная разметка противоречила не только ГОСТам, но и размещенным там же дорожным знакам. Тем самым водителей вводя в заблуждение, и они начинали экстренно маневрировать на дороге, чтобы не нарушить дорожные правила, произвольно установленные на данном участке дороги.Дмитрий Родионов, «Номер один»Фото: «Номер один»