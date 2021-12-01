Житель Забайкалья задушил жену, кошку и угрожал убить 10-летнюю дочь

Суд признал его вменяемым и виновным, отправив в колонию строгого режима на 19 лет



Девятнадцать лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Такое наказание определил суд 40-летнему жителю Петровск-Забайкальского района Сергею Воронину. Он признан виновным в убийстве, совершенном с особой жестокостью, в жестоком обращении с животным, повлекшем его гибель, совершенном в присутствии малолетнего, а также в двух фактах угрозы убийством, сообщили в Следственном управлении СКР по Забайкальскому краю.



Как установлено следствием и судом, в декабре 2020 года в поселке Новопавловка Петровск-Забайкальского района Воронин в своем доме в состоянии алкогольного опьянения после конфликта с женой избил ее ногами, обутыми в ботинки, и угрожал женщине убийством. В это же время Воронин в подтверждение угрозы убийством, на глазах жены и трех малолетних детей задушил кошку. Еще через несколько часов Воронин в присутствии детей напал на жену и задушил ее электрическим проводом. После этого заставил свою 10-летнюю дочь помочь оттащить тело убитой, а затем угрожал дочери убийством, если она расскажет о преступлении.



В соответствии с заключением судебной психолого-психиатрической экспертизы Воронин признан судом вменяемым.



Для минимизации последствий совершенных преступлений в отношении пострадавших малолетних детей проведен комплекс реабилитационных мероприятий с участием специалистов-психологов.



Фото: pixabay.com





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