Авиачартеры на зимний Байкал возобновятся в феврале 2022 года

Планируются семь рейсов авиакомпании «Уральские авиалинии» примерно по 153 пассажира каждый



Зимняя чартерная программа на восточный берег озера Байкал, в Бурятию, возобновится в феврале 2022 года. Об этом сообщил



«С 12 февраля 2022 года начнутся чартерные организованные рейсы в Бурятию. Их будет семь, примерно по 153 пассажира. Выполнять рейсы будет авиакомпания «Уральские авиалинии», - сказал министр.



Он отметил, что чартерная программа будет выполняться в рамках соглашения, которое было заключено между Бурятией и компанией TUI в сентябре 2021 года на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).



«Кроме того, мы планируем продолжение чартерной программы летом 2022 года. Мы хотим расширить географию чартеров - принимать гостей не только из Москвы, но и из других городов», - сказал Доржиев.



Впервые чартерные рейсы на Байкал при поддержке Ростуризма были запущены в 2020 году. Существует летняя программа и зимняя, туристам из регионов России предлагают туры, в которых можно не только увидеть озеро Байкал, но и познакомиться с культурой и традициями народов, проживающих в республике, посетить Иволгинский дацан - центр традиционного буддизма в России.



Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов заявил, что чартерная программа повысила интерес инвесторов к региону. Один из новых - компания Green Flow Baikal - уже приступила к реализации проекта по строительству гостиничного комплекса в Особой экономической зоне (ОЭЗ) «Байкальская гавань». Зайти с инвестпроектом по строительству отеля на участке «Бухта Безымянная» планирует Cosmos Hotel Group.



Фото: «Номер один» Зимняя чартерная программа на восточный берег озера Байкал, в Бурятию, возобновится в феврале 2022 года. Об этом сообщил ТАСС министр туризма республики Алдар Доржиев.«С 12 февраля 2022 года начнутся чартерные организованные рейсы в Бурятию. Их будет семь, примерно по 153 пассажира. Выполнять рейсы будет авиакомпания «Уральские авиалинии», - сказал министр.Он отметил, что чартерная программа будет выполняться в рамках соглашения, которое было заключено между Бурятией и компанией TUI в сентябре 2021 года на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).«Кроме того, мы планируем продолжение чартерной программы летом 2022 года. Мы хотим расширить географию чартеров - принимать гостей не только из Москвы, но и из других городов», - сказал Доржиев.Впервые чартерные рейсы на Байкал при поддержке Ростуризма были запущены в 2020 году. Существует летняя программа и зимняя, туристам из регионов России предлагают туры, в которых можно не только увидеть озеро Байкал, но и познакомиться с культурой и традициями народов, проживающих в республике, посетить Иволгинский дацан - центр традиционного буддизма в России.Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов заявил, что чартерная программа повысила интерес инвесторов к региону. Один из новых - компания Green Flow Baikal - уже приступила к реализации проекта по строительству гостиничного комплекса в Особой экономической зоне (ОЭЗ) «Байкальская гавань». Зайти с инвестпроектом по строительству отеля на участке «Бухта Безымянная» планирует Cosmos Hotel Group.Фото: «Номер один»

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