В Улан-Удэ аэропорт «Байкал» поздравил полумиллионного пассажира

Ей подарили цветы и абонемент на обсуживание вип-зале воздушной гавани столицы Бурятии



Международный аэропорт Улан-Удэ «Байкал» зарегистрировал сегодня рано утром 500-тысячного пассажира. Счастливчику подарили цветы, символический посадочный талон, а также сертификат на годовое обслуживание в вип-зале, сообщили в минтрансе Бурятии.



Подарки вручил гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.



«Сегодня для аэропорта радостное событие, Туяна – вы наш пятисоттысячный пассажир! Мы вас поздравляем! В течение 2022 года с 1 января по 31 декабря вы имеете право пользования ВИП-залом бесплатно, это наш приз. Мы еще раз вас поздравляем, огромное вам спасибо, что пользуетесь услугами нашего аэропорта», - поздравил он юбилейного пассажира.



«Конечно, не ожидала, очень приятно выиграть такой прекрасный приз, цветы. Сертификатом, естественно, мы будем пользоваться, если можно уже и сегодня. Все прекрасно. Очень рада, что наш аэропорт «Байкал» развивается, открывает новые направления, билеты становятся доступнее», - отметила Туяна Ламуева.



Отметим, что за последние три года международный аэропорт «Байкал» обслужил более 1 миллиона пассажиров. Этому способствовали программы субсидирования пассажирских перевозок и программы развития внутреннего туризма.



Так, в 2021 году запущены новые рейсы Улан-Удэ-Томск, Улан-Удэ-Омск, Улан-Удэ – Владивосток которые стали востребованным у пассажиров. Кроме того, с июля 2021 года в летний период были возобновлены полеты в Тункинскую долину по маршруту Улан-Удэ – Кырен – Улан-Удэ. C 20 декабря открываются прямые рейсы Улан-Удэ – Пхукет.



Фото: минтранс Бурятии



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