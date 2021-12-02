В Заиграевском районе более 20 домов отремонтировали капитально в 2021 году

Сумма затрат составила около 25 млн. рублей

В Заиграевском районе по плану этого года завершены работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах. Фондом капремонта Бурятии приняты все работы. Так, в районе капитально отремонтировано 22 дома по 47 видам работ на сумму 25,69 млн. рублей. Работы выполняли разные подрядные организации. Специалисты отремонтировали 16 систем электроснабжения, 7 систем холодного водоснабжения, 6 систем отопления, 4 системы канализации, а также 13 крыш и один фасад.Врио Главы МО «Заиграевский район» Александр Митыпов рассказал, что в большинстве домов был проведен комплексный капремонт, что существенно улучшило качество проживания людей в домах. Ведь ранее жители жаловались и на протечку крыш, и на неприятный запах в подъезде из-за ветхости канализационных труб и на низкие температуры в подъездах домов в зимний период из-за старых окон и дверей. После ремонта всем проблемы были решены.Генеральный директор Фонда капремонта Тимур Цыренжапов отметил, что в следующем году реализация программы будет продолжена. Так, в 2022 году в Заиграевском районе капремонт запланирован в 25 домах на сумму 56,22 млн. рублей.Напомним, капремонт общего имущества в многоквартирных домах Бурятии осуществляется согласно Республиканской программы по капремонту. Программа была сформирована в 2014 году на основании данных, представленных муниципальными образованиями.