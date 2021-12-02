Улан-удэнских коммунальщиков испугал циклон "Бенедикт"

Ночью городские улицы от снега очищали 45 единиц техники

В первый день зимы на российские регионы обрушились снегопады и штормовой ветер в связи с приходом циклона "Бенедикт". Экстремальные погодные условия наблюдались во многих регионах страны. Это всерьез озаботило улан-удэнских коммунальщиков.Так, по сообщению пресс-службы администрации Улан-Удэ, МБУ "Комбинат по благоустройству" был в полной боевой готовности и немедленно приступил к расчистке городских дорог и остановок. "Всю ночь работала техника, водители, мастера, диспетчеры, не прекращая работу ни на минуту. В первую очередь, все силы были направлены на посыпку наиболее опасных участков, чтобы предотвратить утренние пробки и аварии", - добавили в городской администрации.За одну ночь было задействовано 45 единиц техники: 20 пескоразбрасывателей, 4 грейдера, 8 тракторов-щёток, 4 бобкэта, 9 большегрузных самосвалов. Грейдеры и тракторы-щётки с 20:00 до 8:00 чистили дороги, срезали "шишки" на 12 участках."С 6 утра к работе приступили уборщики территорий, которые в плотном режиме очищают улицы от снега, делая упор на остановки, пешеходные переходы", - уточнили в администрации Улан-Удэ.Фото: пресс-служба администрации Улан-Удэ