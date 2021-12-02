В Улан-Удэ великовозрастный внук обчистил свою бабушку

Причем, кредиты по ее карте он брал, когда она уже была в реанимации



В Улан-Удэ в полицию обратилась 59-летняя пенсионерка. Женщина рассказала, что в марте прошлого года у нее умерла сестра. Улан-удэнка стала помогать ее сыну собирать документы на вступление в наследство и выяснила, что за несколько дней до смерти на сестру оформлено четыре потребительских кредита и с банковской карты похищены около 230 тысяч рублей.



Полицейские выяснили, что в момент оформления и получения кредитных средств пенсионерка находилась в в реанимации больницы, сообщили в МВД по Бурятии. По подозрению в совершении преступления оперативниками уголовного розыска задержан 31-летний внук умершей.



Дознанием установлено, что 12 марта пенсионерку госпитализировали в медицинское учреждение, а внук, проживающий с ней, нашел в ее вещах банковскую карту с ПИН-кодом и снял деньги со счета. Затем, спустя несколько дней, молодой человек, воспользовавшись платежным средством и специальным мобильным приложением, оформил на имя бабушки несколько кредитов. Деньги потратил на личные нужды.



Как злоумышленник признался следователю, платить по кредитным обязательствам он не собирался. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «мошенничество». Дознание продолжается.



Фото: pixabay.com





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