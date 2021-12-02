В Бурятии ежедневно стало гибнуть от COVID-19 по одиннадцать человек

Завершили первичную вакцинацию почти 395 тысяч жителей республики



Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 70 233. Это на 231 случай больше, чем было в среду. Из них приходится на жителей Улан-Удэ 46% (32 473). Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 2 205 человек, за последние сутки – одиннадцать человек (восемь - старше 65 лет), сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из выявленных за прошедшие сутки больных 186 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.



Число контактных лиц – 13 175 человек.



В стационарах получают лечение 1 217 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 946. В отделениях реанимации находится 121 пациентов (из них старше 65 лет – 69), на ИВЛ –63 пациента (из них старше 65 –41), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 54.



В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилирована 1 551 койка: занято – 1 217, свободно – 334 койки. Занятость коечного фонда составляет 78,4%.



Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 3 378 человек.



Всего выздоровели от коронавируса 63 433 (+257) человек.



За сутки проведено исследований на коронавирус от 4 662 человек, всего с нарастающим итогом проведено 1 718 055 исследований.



Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 446 117 человек. Завершили первичную вакцинацию 394 870 человек. Повторную вакцинацию начали 54 921 человек.



Фото: pixabay.com



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