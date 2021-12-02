В Бурятии чиновники построили по нацпроекту дорогу без тротуаров

Пешеходы в Гурульбе ходят прямо по проезжей части

Эксперты Народного фронта обратились в прокуратуру Иволгинского района по факту некачественного обустройства участка дороги в п.Гурульба. Ремонт был произведён в 2021 году на бюджетные средства национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Местные жители обратились в ОНФ с просьбой проверить безопасность дороги, ведь после ремонта здесь нет тротуаров, дорожных знаков и остановочных павильонов, сообщает пресс-служба ОНФ в Бурятии.Вопрос по ремонту автодороги по ул.Советская в Гурульбе был взят в работу региональным отделением Народного фронта в октябре 2021 года, когда подрядчик завершал свою работу. Перед приемкой объекта общественники провели выездное совещание на место с участием районной администрации, подрядчика, заказчика работ МБУ «Иволга» и местных жителей.В ходе встречи, был осуществлен осмотр дорожного полотна и объектов дорожной инфраструктуры, по ремонту которых эксперты Народного фронта высказали несколько замечаний.Так на протяжении всей улицы Советской отсутствуют тротуары – это более одного километра. Пешеходы вынуждены идти прямо по проезжей части. Хотя по свидетельствам местных жителей, ранее уже были случаи наезда на пешеходов. При ремонте не были предусмотрены посадочные площадки и остановочные павильоны, отсутствуют знаки приоритета, ненормативное нанесение разметок и отсутствие освещения на нескольких участках автодороги.По новому полотну, не сбавляя скорости, движется транспорт, это особенно опасно вблизи остановки «Школа», где требуется установка искусственной дорожной неровности, знаков «Осторожно, дети» и ограничения скорости.Все замечания эксперты Народного фронта передали в запросе на администрацию Иволгинского района.В своем ответе чиновники пообещали устранить ряд замечаний: нанести разметку во втором квартале 2022 года, искусственные дорожные неровности запланированы также на следующий год, а в декабре 2021 года будет заменен дорожный знак на остановочном пункте общественного транспорта «Библиотека» и «Заречный 1».Однако по обустройству тротуаров, отказались выполнять работы, которые по их словам не были предусмотрены, так как дорогу следует относить к IV категории – с двухполосным движением с шириной полосы в 3 метра, что по мнению заказчиков ремонта не нарушает ГОСТ. По поводу отсутствия остановочных павильонов и тротуаров чиновники сослались на то, что их можно будет установить в будущем, когда земельные участки вдоль дороги будут оформлены в муниципальную собственность и будет выделено финансирование.По мнению экспертов Народного фронта, дорожное полотно отремонтировано неплохо, но по созданию прилагающийся к дороге инфраструктуре есть ряд серьёзных замечаний, начиная с подготовительной стадии и разработки проектно-сметной документации.«Оформить земельные участки под тротуарами в собственность и согласовать с собственниками прилегающих к дороге земельных участков спорных вопросов, району необходимо было заранее, на стадии разработки проектно-сметной документации. В том виде, в котором дорога находится сейчас, она, к сожалению, не отвечает требованиям безопасности. Очевидна недоработка со стороны местного самоуправления и нацпроект в результате выполнен не до конца. В Прокуратуру мы обратились с целью проверки спорных фактов и понуждению ответственных лиц к принятию мер по планированию необходимых работ», - прокомментировал председатель региональной ревизионной комиссии Анатолий Мухамедчин.Как отметил эксперт Народного фронта в Бурятии Саян Будаев, тротуары должны быть на дорогах 4 и 5 категорий, если они с усовершенствованным покрытием - в данном случае прямое нарушение ГОСТа. «Если тротуары не предусмотрены при ремонте, то их строительство нужно было предусмотреть по другой программе, либо софинансировать мероприятие. Поэтому совершенно непонятно, для чего было строить ненормативный объект».Ранее, ненормативное обустройство дорожной инфраструктуры было выявлено Народным фронтом на отремонтированном участке дороги по ул. Дорожная в Гурульбе, работы по которой проходили в 2018 году. По данному участку Народный фронт также ранее обращался в Прокуратуру, которая подтвердила доводы общественников и внесла представление главе района по факту отсутствия на автодороге автопавильонов, а также износа разметки более 50%.Фото: пресс-служба ОНФ в Бурятии