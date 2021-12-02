Житель Бурятии заплатил 200 тысяч рублей алиментов, чтобы не расставаться с грузовиком

Нерадивый отец платил детям от случая к случаю, а в последнее время вообще забыл о них



Не желая расставаться с грузовиком Shacman (Shaanxi), жителю Бурятии пришлось срочно изыскать 200 тысяч рублей для погашения задолженности по алиментам в пользу своих несовершеннолетних детей, сообщает пресс-служба УФССП по Бурятии.



Как стало известно, при разводе с супругой суд обязал мужчину к выплатам алиментов на содержание сына и дочери в размере 33% от всех видов заработка. Однако нерадивый отец свои обязательства выполнял несвоевременно и не в полном объеме, а в прошлом году выплаты по алиментам и вовсе прекратились. В результате образовалась задолженность.



– Проверив имущественное положение должника, судебный пристав-исполнитель установил наличие транспортного средства у родителя. Во время выхода по месту жительства отцу ребенка было предложено предоставить автомобиль для наложения ареста. Однако должник предпочел в кратчайшие сроки оплатить долг, - комментирует Туяна Владимировна, начальник Заиграевского районного отделения УФССП России по Республике Бурятия.



На сегодняшний день права ребенка на получение алиментов восстановлены в полном объеме. В дальнейшем периодические выплаты по алиментам будут производиться из доходов горе-отца.



Фото: pixabay.com Не желая расставаться с грузовиком Shacman (Shaanxi), жителю Бурятии пришлось срочно изыскать 200 тысяч рублей для погашения задолженности по алиментам в пользу своих несовершеннолетних детей, сообщает пресс-служба УФССП по Бурятии.Как стало известно, при разводе с супругой суд обязал мужчину к выплатам алиментов на содержание сына и дочери в размере 33% от всех видов заработка. Однако нерадивый отец свои обязательства выполнял несвоевременно и не в полном объеме, а в прошлом году выплаты по алиментам и вовсе прекратились. В результате образовалась задолженность.– Проверив имущественное положение должника, судебный пристав-исполнитель установил наличие транспортного средства у родителя. Во время выхода по месту жительства отцу ребенка было предложено предоставить автомобиль для наложения ареста. Однако должник предпочел в кратчайшие сроки оплатить долг, - комментирует Туяна Владимировна, начальник Заиграевского районного отделения УФССП России по Республике Бурятия.На сегодняшний день права ребенка на получение алиментов восстановлены в полном объеме. В дальнейшем периодические выплаты по алиментам будут производиться из доходов горе-отца.

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