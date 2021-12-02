В Улан-Удэ до 1 февраля продлили эксперимент с пересадочным тарифом

Благодаря нему количество жалоб горожан на маршруты в «сотые» микрорайоны снизилось на 60%







В Улан-Удэ решили продлить до 1 февраля будущего года эксперимент с системой пересадочного тарифа, который с 18 октября действует на автобусном маршруте №1 и всех трамвайных маршрутах, сообщает Комитет по транспорту мэрии города.



Цель продления - усовершенствовать программное обеспечение эксперимента, благодаря которому уже сейчас отмечается снижение количества жалоб горожан на маршруты направления «сотых» микрорайонов более чем на 60%.



Одновременно на прошедшей неделе количество автобусов на маршруте №1 увеличено до 4 единиц путем запуска автобуса большого класса МАЗ. Количество рейсов в будни увеличено до 60. Ранее, до эксперимента, осуществлялся 31 рейс.



По итогам проводимого эксперимента систему пересадочного тарифа планируется применить на остальных маршрутах, обслуживаемых муниципальными предприятиями.



«Пересадочный тариф» - это услуга, благодаря которой снижается стоимость проезда путем комбинирования поездок на трамвае в центральной части города и автобусе из отдаленного микрорайона. Также снижается время поездки пассажира, увеличивается ее дальность. Кроме того, таким образом исключается многократное дублирование маршрутов и снижается загруженность магистральных улиц.



Как работает «Пересадочный тариф»?



Жители «сотых» микрорайонов, которые обслуживает автобусный маршрут №1, смогут воспользоваться скидкой при пересадке с автобуса на трамвай и наоборот. Ей можно будет воспользоваться только при оплате проезда безналичным способом – банковской картой либо смартфоном через терминал, находящийся у кондуктора.



При пересадке из автобуса маршрута №1 в трамвай пассажир прикладывает банковскую карту к терминалу и получает билет, но при этом денежные средства с банковской карты списываться не будут. Таким образом, стоимость проезда с учетом пересадки составит 24 рубля вместо 42 рублей.



При пересадке из трамвая в автобус, пассажир прикладывает банковскую карту к терминалу и получает билет. В этом случае денежные средства с банковской карты списываются в размере 6 рублей. Таким образом, стоимость проезда с учетом пересадки также составит 24 рубля вместо 42 рублей.



Отмечаем, что при пересадке должна использоваться одна и та же карта.



Время, в течение которого пассажир может пересесть с автобуса на трамвай или наоборот, составит 60 минут между совершенными через терминалы транзакциями. В случае, если пассажир не уложился в час, оплата за проезд будет произведена по полному тарифу. Длительность поездки на втором виде транспорта не ограничена по времени, если пассажир успел оплатить проезд в отведенный период времени.



Со схемой и графиком движения автобусов маршрута № 1 можно ознакомиться на сайте администрации города



Фото: ulan-ude-info.ru В Улан-Удэ решили продлить до 1 февраля будущего года эксперимент с системой пересадочного тарифа, который с 18 октября действует на автобусном маршруте №1 и всех трамвайных маршрутах, сообщает Комитет по транспорту мэрии города.Цель продления - усовершенствовать программное обеспечение эксперимента, благодаря которому уже сейчас отмечается снижение количества жалоб горожан на маршруты направления «сотых» микрорайонов более чем на 60%.Одновременно на прошедшей неделе количество автобусов на маршруте №1 увеличено до 4 единиц путем запуска автобуса большого класса МАЗ. Количество рейсов в будни увеличено до 60. Ранее, до эксперимента, осуществлялся 31 рейс.По итогам проводимого эксперимента систему пересадочного тарифа планируется применить на остальных маршрутах, обслуживаемых муниципальными предприятиями.«Пересадочный тариф» - это услуга, благодаря которой снижается стоимость проезда путем комбинирования поездок на трамвае в центральной части города и автобусе из отдаленного микрорайона. Также снижается время поездки пассажира, увеличивается ее дальность. Кроме того, таким образом исключается многократное дублирование маршрутов и снижается загруженность магистральных улиц.Жители «сотых» микрорайонов, которые обслуживает автобусный маршрут №1, смогут воспользоваться скидкой при пересадке с автобуса на трамвай и наоборот. Ей можно будет воспользоваться только при оплате проезда безналичным способом – банковской картой либо смартфоном через терминал, находящийся у кондуктора.При пересадке из автобуса маршрута №1 в трамвай пассажир прикладывает банковскую карту к терминалу и получает билет, но при этом денежные средства с банковской карты списываться не будут. Таким образом, стоимость проезда с учетом пересадки составит 24 рубля вместо 42 рублей.При пересадке из трамвая в автобус, пассажир прикладывает банковскую карту к терминалу и получает билет. В этом случае денежные средства с банковской карты списываются в размере 6 рублей. Таким образом, стоимость проезда с учетом пересадки также составит 24 рубля вместо 42 рублей.Отмечаем, что при пересадке должна использоваться одна и та же карта.Время, в течение которого пассажир может пересесть с автобуса на трамвай или наоборот, составит 60 минут между совершенными через терминалы транзакциями. В случае, если пассажир не уложился в час, оплата за проезд будет произведена по полному тарифу. Длительность поездки на втором виде транспорта не ограничена по времени, если пассажир успел оплатить проезд в отведенный период времени.Со схемой и графиком движения автобусов маршрута № 1 можно ознакомиться на сайте администрации города https://ulan-ude-eg.ru/deyatelnost/napravleniya/transport-i-svyaz/informatsiya/ . Телефон диспетчера МУП «Городские маршруты» 44-72-10.Фото: ulan-ude-info.ru

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