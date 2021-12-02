Название QR-кодов лучше не менять - опрос

Россияне объясняют это сложившейся практикой употребления этого выражения



В правительстве РФ, по данным СМИ, обсуждаются варианты названия документа для привитых от коронавируса и переболевших им. Использование термина «QR-код» якобы предлагается свести к минимуму из-за негативного отношения к нему граждан.



Однако каждый пятый россиянин все же предпочитает «QR-код» всем другим наименованиям, сообщает результаты своего опроса сервис





По мнению 22% респондентов, властям следует использовать в публичном пространстве термин «QR-код»: как правило, россияне объясняют это уже сложившейся практикой употребления этого выражения.



За введение термина «сертификат здоровья» голосуют 11% опрошенных, еще 10% считают правильным назвать документ «паспортом здоровья». С точки зрения 6%, суть явления отлично передает слово «ковипасс», 5% нравится выражение «зеленый паспорт», 4% одобряют «санитарный паспорт».



Еще 22% предложили свои варианты, как серьезные («мультипасс», «свидетельство о вакцинации», «ПИм — паспорт иммунизации»), так и ироничные (из цензурных — «черная метка», «нью-ошейник»). Каждый пятый россиянин затруднился ответить: «Не одобряю всей этой сегрегации».



За то, чтобы оставить название «QR-код», чаще всего голосуют респонденты до 34 лет (33%). Свои названия документу (в основном негативно окрашенные) намного чаще других предлагают те, кто не вакцинирован от коронавируса (41%).



Фото: pixabay.com

В правительстве РФ, по данным СМИ, обсуждаются варианты названия документа для привитых от коронавируса и переболевших им. Использование термина «QR-код» якобы предлагается свести к минимуму из-за негативного отношения к нему граждан.Однако каждый пятый россиянин все же предпочитает «QR-код» всем другим наименованиям, сообщает результаты своего опроса сервис SuperJob . В опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех федеральных округов страны.По мнению 22% респондентов, властям следует использовать в публичном пространстве термин «QR-код»: как правило, россияне объясняют это уже сложившейся практикой употребления этого выражения.За введение термина «сертификат здоровья» голосуют 11% опрошенных, еще 10% считают правильным назвать документ «паспортом здоровья». С точки зрения 6%, суть явления отлично передает слово «ковипасс», 5% нравится выражение «зеленый паспорт», 4% одобряют «санитарный паспорт».Еще 22% предложили свои варианты, как серьезные («мультипасс», «свидетельство о вакцинации», «ПИм — паспорт иммунизации»), так и ироничные (из цензурных — «черная метка», «нью-ошейник»). Каждый пятый россиянин затруднился ответить: «Не одобряю всей этой сегрегации».За то, чтобы оставить название «QR-код», чаще всего голосуют респонденты до 34 лет (33%). Свои названия документу (в основном негативно окрашенные) намного чаще других предлагают те, кто не вакцинирован от коронавируса (41%).Фото: pixabay.com

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