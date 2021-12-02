Уполномоченный по защите прав предпринимателей уверен, что городу нужен комплексный подход в вопросах развития бизнеса



Чингис Матхеев заявил о необходимости появления городского бизнес-омбудсмена.



"Дорогие друзья!



В каждом районе нашей республики есть назначенный общественный представитель уполномоченного по защите прав предпринимателей. Это действующие бизнесмены, которые несут дополнительную общественную нагрузку и в ежедневном режиме бесплатно помогают предпринимателям своих районов.



Считаю, что в городе Улан-Удэ должен также появиться городской бизнес-омбудсмен (стоит ли его так называть???). Справедливости ради по любому вопросу администрация города и ее комитеты в рамках своих полномочий всегда помогают и идут навстречу.



Но при этом в Улан-Удэ нет единого органа, который бы комплексно занимался бы развитием предпринимательства. Земельные вопросы в Комитете по имуществу, павильоны и киоски в Комитете по транспорту, реклама в Комитете по архитектуре и т.д. Это безусловно осложняет поддержку и развитие проектов предпринимателей города. А повседневных проблем у городского бизнеса немало…



В этой связи обратился к мэру Улан-Удэ Игорю Юрьевичу Шутенкову с предложением ввести должность советника по вопросам развития предпринимательства и рассмотреть возможность создания единого органа по развитию бизнеса.



Надеюсь на положительное рассмотрение вопроса", - сказал он.



Фото: "Номер один"



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