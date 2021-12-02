В Бурятии работник пилорамы убил напарника

Убийца вместе с одним из собутыльников скинули тело молодого мужчины в выгребную яму



В Бурятии 30 ноября на территории пункта приема и отгрузки древесины в городе Гусиноозерск в выгребной яме туалета было обнаружено тело 25-летнего молодого человека с колото-резаными ранениями грудной клетки. По подозрению в совершении данного преступления задержан ранее судимый 29-летний мужчина, который временно трудился на предприятии разнорабочим.



Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). В ходе допроса задержанный дал подробные показания об обстоятельствах учиненной расправы. На основании собранных доказательств ему уже предъявлено обвинение.



По данным следствия, обвиняемый неофициально трудился в пункте приема и отгрузки древесины на станции Загустай в городе Гусиноозерск. Вечером 12 ноября он стал употреблять спиртные напитки с другими работниками на территории базы. В их компании находился молодой напарник, у которого через некоторое время на фоне алкогольного опьянения произошла ссора с собутыльниками.



Один из них взял стул и ударил им парня по голове. После этого обвиняемый топором отрубил палец на ступне потерпевшего, а затем нанес ножом множество ударов ему в грудь. От полученных повреждений молодой человек скончался на месте происшествия. Злоумышленник вместе с одним из собутыльников завернули тело потерпевшего в одеяло и скинули в выгребную яму. Во время поисков пропавшего работника они заявили, что в тот вечер молодой человек, якобы, покинул базу и ушел в неизвестном направлении.



Однако следствием совместно с сотрудниками уголовного розыска полиции на протяжении последующих дней беспрерывно проводились оперативные и процессуальные мероприятия, по результатам которых удалось установить фактические обстоятельства исчезновения потерпевшего и задержать злоумышленника.



В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.



Фото: buryatia.sledcom.ru



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