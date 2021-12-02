В Бурятии Этнографический музей получил лицензию на зоопарк

Документ выдан на основании результатов успешно пройденной проверки



30 ноября Россельхознадзор принял решение о выдаче «Этнографическому музею народов Забайкалья» бессрочной лицензии по содержанию и использованию животных в культурно-зрелищных целях. Документ выдан на основании результатов успешно пройденной проверки. Информация внесена в Реестр лицензий, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.



В Бурятии это первая лицензия, полученная на осуществление деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях и океанариумах.



В ведомстве отметили, что с 1 января 2022 года осуществление подобной деятельности без лицензии не будет допускаться.



Фото: "Номер один"

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