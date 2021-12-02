В Бурятии в противотуберкулезном диспансере пересмотрят итоги аукциона почти на 1 млн рублей

В нем победила компания, предложившая к поставке товар, фактически медицинским изделием не являющийся



Бурятское УФАС в связи с поступлением жалобы участника торгов провело внеплановую проверку аукциона на поставку сенсорных дозаторов для нужд Республиканского клинического противотуберкулезного диспансера. Максимальная цена контракта составляет 997 тыс рублей, сообщило антимонопольное управление.



Установлено, что в нарушение федерального законодательства аукционная комиссия признала победителем компанию, предложившую к поставке товар без регистрационного удостоверения, фактически медицинским изделием не являющийся.



Из-за несоответствия требованиям заказчика победитель не должен был допускаться к участию в торгах. УФАС выдало аукционной комиссии предписание об устранении нарушений: все протоколы, составленные при проведении аукциона, будут отменены, заявки участников – пересмотрены, после чего аукцион будет проводиться заново.



Фото: pixabay.com



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