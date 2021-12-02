Airbus 321, следовавший рейсом Магадан-Новосибирск, вынужденно сел в Иркутске

В пути следования у самолета отключился автопилот; проводится проверка по факту авиаинцидента



В Иркутске проводится доследственная проверка по факту авиаинцидента, произошедшего с самолетом Airbus 321, по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), сообщили в. Восточном межрегиональном Следственном управлении на транспорте СКР.



Предварительно установлено, что сегодня около 13 часов местного времени самолет Airbus 321, следовавший рейсом Магадан-Новосибирск, осуществил вынужденную посадку на аэродроме Иркутска. Воздушное судно благополучно приземлилось. На его бортунаходились 199 пассажиров, из них 3 детей и 7 членов экипажа, пострадавших нет. В настоящее время пассажиры находятся в стерильной зоне, решается вопрос об их отправке в . Новосибирск.



Предварительно установлено, что в пути следования у самолета отключился автопилот, после чего командир воздушного судна принял решение о посадке самолета в. Иркутск. В ходе проверки будет дана оценка, как действиям членов экипажа, так и действиям наземных служб аэродрома.



Фото: pixabay.com



В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.