02.12.2021
Airbus 321, следовавший рейсом Магадан-Новосибирск, вынужденно сел в Иркутске

Airbus 321, следовавший рейсом Магадан-Новосибирск, вынужденно сел в Иркутске

В пути следования у самолета отключился автопилот;  проводится проверка по факту авиаинцидента

В Иркутске проводится доследственная проверка по факту авиаинцидента, произошедшего с самолетом Airbus 321, по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), сообщили в. Восточном межрегиональном Следственном управлении на транспорте СКР.

Предварительно установлено, что сегодня около 13 часов местного времени самолет Airbus 321, следовавший рейсом Магадан-Новосибирск, осуществил вынужденную посадку на аэродроме Иркутска. Воздушное судно благополучно приземлилось. На его бортунаходились 199 пассажиров, из них 3 детей и 7 членов экипажа, пострадавших нет. В настоящее время пассажиры находятся в стерильной зоне, решается вопрос об их отправке в . Новосибирск.

Предварительно установлено, что в пути следования у самолета отключился автопилот, после чего командир воздушного судна принял решение о посадке самолета в. Иркутск. В ходе проверки будет дана оценка, как действиям членов экипажа,  так и действиям наземных служб аэродрома.

Фото: pixabay.com
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