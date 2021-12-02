Китайская сторона временно закрыла пункт пропуска «Маньчжурия»

Губернатор Забайкалья Александр Осипов после этого попросил рассредоточить очередь скопившихся у границы грузовиков



Власти КНР с 3 декабря временно приостановят работу пункта пропуска «Маньчжурия» на российско-китайской границе. Об этом в письме министерству планирования и развития Забайкальского края предупредил мэр города Маньчжурия Бао Е, сообщает официальный портал Забайкальского края.



«Ввиду тяжелой ситуации, сложившейся вокруг распространения эпидемии новой коронавирусной инфекции в городе Маньчжурия […] возникает высокий риск передачи инфекций. Несмотря на то, что мы приняли и без того строгие меры по работе в режиме замкнутого цикла, […] необходимо дальнейшее улучшение работы по профилактике эпидемии на пункте пропуска, сокращение людских потоков, как можно более скорое прерывание цепочек передачи инфекций. Согласно решению Штаба по профилактике и контролю эпидемии города, с 3 декабря на МАПП Маньчжурия будет временно приостановлен экспорт товаров в Россию. Эти меры являются временными и вынужденными, призваны предотвратить и взять под контроль эпидемию в нашем городе, и будут корректироваться в зависимости от складывающейся ситуации», – говорится в письме.



Губернатор Забайкальского края Александр Осипов после этого попросил полностью рассредоточить очередь скопившихся у границы грузовых машин и проработать все иные логистические варианты для минимизации простоя в грузоперевозках. Он также выразил властям Маньчжурии готовность оказать поддержку в общей борьбе с распространением коронавируса.



Тремя днями ранее, 29 ноября по инициативе китайской стороны был изменен порядок пропуска грузовых транспортных средств через многосторонний автомобильный пункт пропуска (МАПП) Забайкальск – Маньчжурия, после чего Ассоциация международных перевозчиков разработала специальную цифровую платформу для грузоперевозчиков, призванную стабилизировать и упростить порядок проезда транспорта на территорию КНР – платформа также должна была заработать 3 декабря.



Фото: пресс-служба правительства Забайкальского края



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