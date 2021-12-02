В Забайкалье бывший воспитатель детского центра обвиняется в истязании воспитанников

Женщина била детей рукой по голове, дергала за волосы и уши, толкала их, отчего они ударялись о стены



В Забайкалье завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего воспитателя государственного учреждения социального обслуживания «Балейский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Маяк» в «истязании трех несовершеннолетних» и «ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, если это деяние соединено с жестоким обращением».



Как сообщили в Следственно управлении СКР по Забайкальскому краю, по данным следствия, 48-летняя воспитатель детского учреждения с января по май 2021 года систематически причиняла боль и нравственные страдания трем несовершеннолетним воспитанникам учреждения за непослушание.



Педагог систематически избивала двух мальчиков 10 и 9 лет, а также восьмилетнюю девочку, воспитанников центра. Женщина наносила детям удары рукой по голове, дергала за волосы и уши, толкала их, отчего дети ударялись о стены и другие предметы.



По ходатайству следователя она заключена под стражу. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.



Фото: pixabay.com





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