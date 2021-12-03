В Улан-Удэ деревья по улице Иволгинской обрезали «под ноль»

О варварских методах «Номер один» сообщила местная жительница





О том, что тополя, украшавшие улицу Иволгинскую – центральную улицу Левого Берега, подверглись радикальной обрезке, жительница Левобережья Надежда Посохова узнала от своего сына. Мужчина увидел, как рабочие спиливают ветви, и сообщил об этом матери. Позже женщина увидела стволы-обрубки и своими глазами.

- Почему у нас опять изуродовали деревья? Молодые веточки на тополях только начали отрастать, а тут работник берет пилу и все «под ноль» спиливает. И стоит голый столб. Я просто в шоке. Это все понаблюдала, и эмоции у меня выплеснулись, не смогла пройти мимо. Позвонила в лесничество, высказала свое мнение, там мне сказали, что учтут. Но что учитывать, когда уже все сделано? Срезанные ветки обратно приклеить? В городе у нас вообще очень мало зелени, - говорит неравнодушная горожанка.И действительно, взглянув на фото, по-другому не скажешь – высокие тополя превратились в уродливые обрубки. Горожане не раз критиковали обрезку деревьев в Улан-Удэ - так беспощадно «зеленые легкие» не стригут, пожалуй, ни в одном городе. Власти пытались объяснить такую обрезку тем, что деревья старые, усыхают, но оправдание это не выдерживает критики. Ведь добираются абсолютно до всего, в том числе и до молодых вязов.Городские власти на справедливые возмущения вроде бы отреагировали. Еще в сентябре в столице Бурятии ввели единый стандарт подрезки деревьев. Комитет городского хозяйства разработал проект единого стандарта обрезки кроны в форме методического пособия. Проект основан на научном подходе с учетом практического опыта городского лесничества.Что касается улицы Иволгинской, подрезка деревьев там началась еще в августе. Вот что тогда сообщал комитет городского хозяйства: «На улице Иволгинской провели утилитарную подрезку для безопасности горожан. Там проходят провода, обеспечивающие освещение дороги. Кроме того, ветви деревьев налегали на дорогу. Даже были случаи падения ветвей на автомобиль», - рассказывала и. о. директора МБУ «Городское лесничество» Виктория Утесова.Мы спросили у комитета городского хозяйства, применялся ли там единый стандарт подрезки, но ответа не получили. Так что остается только гадать, то ли стандарт такой странный, то ли про него просто забыли и сделали все по привычке.Лариса Ситник, «Номер один»