В Бурятии в реке Баргузин ловят золотых щук

Реальную историю рассказал депутат Госдумы; рыбаки и ученые не верят



Депутат Госдумы от Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов опубликовал на своей странице в Инстаграм интересную новость. «Недавно мой друг поймал очень необычную щуку, золотого или даже янтарного цвета! Конечно, он загадал желание и отпустил ее! Я уверен, что оно сбудется!». Сенсация из мира ихтиологии подкреплена фото.



А далее депутат добавил: «История побудила меня организовать марафон желаний, когда мы вместе с вами сделаем новогодние подарки для детей, нуждающихся в паллиативной помощи. Многие из них прикованы к кровати и инвалидному креслу, у некоторых нет возможности выйти из дома. Чуть позже я сообщу условия марафона. Всех, кто примет участие в данном марафоне, я приглашаю на совместную рыбалку в феврале, именно в том месте, где была поймана золотая щука!».



Именно эта, безусловно, хорошая, инициатива заставила нас усомниться в реальности существования «золотой рыбки», списав ее на милый пиар благотворительной акции с помощью фотошопа. В пользу этой версии заставил склоняться и опрос, проведенный среди ученых республики, причастных к водному и рыбному хозяйству. Не будем утомлять списком имен и научных регалий, но ни один из них не видел золотых щук и даже не слышал об уловах дивных речных хищников.



Рыбаки, из числа родившихся сразу с удочкой и обошедших за свою рыбалку длиною в жизнь практически все берега Байкала и его притоков, также не припомнили ничего подобного. «Даже щук-альбиносов не попадалось», - их практически типовой ответ. А вот темные щучки – те ловятся в мутных омутах и болотистых заводях. Как-то приобретают маскировочный для темных вод окрас.



Короче говоря, среди всех реальных вариантов оставалась лишь возможность редкой цветовой мутации. «Но золотая щука была!», - подтвердил нам по телефону Вячеслав Дамдинцурунов, посоветовав связаться с его другом, которому улыбнулась удача на рыбалке.



Жаргал Будаев, глава сельского поселения «Хилганайское», был краток: «Поймал я, щука килограмма на два, года три назад вылавливал совсем маленькую золотую щучку – граммов на 600. Чему тут удивляться, вот тут у нас в округе белый волк бродит».



Ну, волком-альбиносом не удивить. А вот происхождение золотой щуки – загадка. Если это мутация, то каковы ее причины? Если неведомая пока разновидность, то почему столь редка? Или где-то в притоках реки Баргузин бьет золотой источник, подкрашивая рыбку? Чем не вариант? Ведь «золотая лихорадка» в Забайкалье начиналась именно в Баргузинской тайге, лишь затем фартовый народ брал курс севернее – на Баунт.



Пока ответов на все эти вопросы нет. Рыбаки, поймавшие ихтиологическую сенсацию, выпустили ее назад в реку, загадав желание, вместо того, чтобы передать ученым. В реку выпустил Жаргал Будаев и первую золотую щучку. «Кстати, желание сбылось», - смеется он, не раскрывая какое. Какое загадано сейчас – тоже, разумеется, тайна. Вопрос относительно разговорчивости необычной рыбки в тупик не ставит: «Кажется, говорит по-бурятски, но очень тихо».



Может, потом кому и удастся разговорить. Будем ждать и загадывать желания, чтобы «по щучьему велению»…



Фото: instagram.com/ damdintsurunov_v



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