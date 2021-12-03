Бурятия получит дополнительно 860 млн рублей субсидий из федерального бюджета

Средства будут направлены на закупку новых больших автобусов и решение проблем общественного транспорта







Глава Бурятии Алексей Цыденов принял накануне участие в заседании правительства России в Москве. В рамках заседания одним из ключевых вопросов стали рассмотрение инвестиционной программы РЖД на 2022 год, а также выделение регионам в 2021 году дополнительного финансирования из федерального бюджета,



В рамках рассмотрения второго вопроса Бурятии одобрено дополнительное финансирование - субсидия в размере 860 млн рублей, сообщили в пресс-службе правительства республики.

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«Она будет направлена на прохождение осеннее-зимнего отопительного периода и на решение первоочередных задач. В том числе, средства будут направлены на закупку новых больших автобусов и решение проблемы общественного транспорта», - отметил Алексей Цыденов.



На заседании правительства РФ также была утверждена инвестпрограмма ОАО «РЖД», которая предусматривает развитие Восточного полигона. В ходе ее реализации в Бурятии предусмотрено увеличение отгрузки угля с Тугнуйского угольного разреза и других предприятий республики.



Фото: egov-buryatia.ru



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