В Бурятии коронавирус ползет вверх

Завершили первичную вакцинацию менее 400 тыс жителей республики



Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 70 467. Это на 234 случая больше, чем было в четверг. Из них приходится на жителей Улан-Удэ 46% (32 675). Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 2 213 человек, за последние сутки – восемь человек (шестеро - старше 65 лет), сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из выявленных за прошедшие сутки больных 189 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.



Число контактных лиц – 13 188 человек.



В стационарах получают лечение 1 218 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 927. В отделениях реанимации находится 123 пациента (из них старше 65 лет – 70), на ИВЛ –64 пациента (из них старше 65 –39), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 54.



В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1 524 койки: занято – 1 218, свободно – 306 коек. Занятость коечного фонда составляет 79,9%.



Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 3 278 человек.





Всего выздоровели от коронавируса 63 758 (+325) человек.



За сутки проведено исследований на коронавирус от 4319 человек, всего с нарастающим итогом проведено 1 722 633 исследований.



Завершили первичную вакцинацию 397 764 человека. Повторную вакцинацию начали 56 388 человек.



Фото: pixabay.com



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